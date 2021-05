Le PDG décrit les objectifs de l’énorme fusion HBO Max et Discovery

On ne sait toujours pas exactement à quoi ressemblera ce service de streaming. Entre HBO Max et Discovery, il y a tellement de potentiel sur la table. Des actualités avec CNN aux sports en direct avec TNT en passant par la programmation de prestige avec HBO en passant par les nouveaux films à succès avec Warner Bros en passant par la programmation de niche de qualité disponible sur des chaînes telles que TLC, Food Network, HGTV, Animal Planet, Travel Channel et plus encore, il est difficile de pensez à des gens qui ne seraient pas intéressés par quelque chose. Pour cette raison, cela dépendra finalement du prix et de ce qui est réellement disponible sur le service. Si la réponse est beaucoup pour un prix compétitif dans l’espace, 75 à 100 millions d’utilisateurs semblent être un objectif raisonnable à long terme.