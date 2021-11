Le PDG d’Electronic Arts décrit les NFT comme « une partie importante de l’avenir de l’industrie du jeu vidéo »

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Bien qu’il ne soit pas très clair comment les NFT pourraient être explorés au sein d’EA, le responsable a assuré que ceux-ci pourraient générer une plus grande intégration entre les joueurs et les titres.

Le PDG du développeur de jeux vidéo Electronic Arts (EA), Andrew Wilson, a assuré qu’il y avait beaucoup de potentiel pour le secteur dans l’espace NFT, le qualifiant de « partie importante de l’avenir de l’industrie » main dans la main avec les jeux. de type Jouer pour gagner.

Les remarques de Wilson sont intervenues lors d’une conférence téléphonique sur les résultats trimestriels présentée pour la société, au cours de laquelle Wilson a partagé ses réflexions sur la montée des NFT et leur rôle potentiel dans l’industrie traditionnelle du jeu vidéo.

À cet égard, lorsque Wilson a parlé des NFT, il a commenté :

« Je pense que le jeu pour voir si les NFT seront les gagnants ou non est encore très tôt… À un certain niveau, il y a déjà beaucoup de publicité à ce sujet… Je pense qu’ils seront une partie importante de l’avenir de notre industrie dans l’avenir. Mais, il est encore trop tôt pour savoir comment cela va fonctionner. »

Une place pour les NFT au sein d’EA

Selon Wilson, la figure des objets de collection est gérée dans les jeux EA tels que FIFA et Madden NFL, dans lesquels les joueurs rassemblent des cartes numériques dans le jeu qui peuvent être très précieuses, un modèle qui a connu un grand succès dans de tels titres. . Cependant, ces articles seraient exclusivement liés à chaque jeu, ils ne font donc pas partie d’un écosystème plus large qui intègre d’autres titres desdites franchises.

Cette opération est loin de ce que l’on voit dans des jeux comme Axie Infinity et d’autres du même type, où les objets deviendraient des jetons NFT pouvant être échangés ou échangés en dehors du titre, ouvrant l’espace pour se porter sur d’autres espaces en face. des attentes concernant le métaverse.

Bien que Wilson n’ait pas approfondi la manière dont EA pourrait mettre en œuvre les NFT dans ses franchises les plus réussies ou dans de nouveaux titres, ce qui est apparu, c’est que la propriété de tels objets de collection symboliques pourrait avoir un très bon impact parmi les joueurs, établissant un engagement beaucoup plus profond entre ceux-ci et les titres qu’ils apprécient :

« Tout ce qui attire plus de gens et les engage plus longtemps dans le contexte du divertissement … Je pense que ce sera une bonne chose avec le temps … Je pense que c’est le fondement même de nos services en direct », a déclaré Wilson.

Les NFT et l’industrie du jeu vidéo

Alors que la question demeure de savoir comment EA aborderait le problème des NFT dans son écosystème de jeu, des entreprises comme Ubisoft ont déjà effectué des tests avec des objets de collection numériques, soutenant même diverses équipes de travail de la région pour mener à bien leurs projets. Parmi ces derniers, se distingue sa participation au tour de table organisé par Animoca Brands, dans lequel la société a levé environ 65 millions de dollars.

D’un autre côté, il y a des acteurs du secteur du jeu vidéo qui ne veulent pas ouvrir la porte aux NFT et à la technologie Blockchain, du moins pour l’instant. C’est le cas de Steam, la société qui vend des jeux pour PC, qui a récemment interdit aux développeurs de publier sur sa plateforme des jeux utilisant les éléments susmentionnés.

