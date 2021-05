Le PDG d’Epic dit qu’il aurait conclu un accord spécial sur l’App Store si Apple l’avait proposé

Le procès Apple contre Epic s’est poursuivi aujourd’hui, le PDG d’Epic, Tim Sweeney, témoignant et faisant face à un contre-interrogatoire des couches d’Apple. Sweeney a été pressé par le modèle commercial d’Epic, la relation de l’entreprise avec Microsoft et Sony, et plus encore.

Une information intéressante est survenue lorsque Sweeney a admis qu’il utilisait un iPhone en raison de l’accent mis par Apple sur la confidentialité et la sécurité en réponse aux questions des avocats d’Apple.

L’un des points sur lesquels l’avocat d’Apple s’est fortement concentré était l’utilisation par Epic de son API graphique Metal. En fait, les avocats d’Apple ont souligné les précédents éloges de Metal sur iOS fournis par Epic. La société a mis en évidence les e-mails internes des dirigeants d’Epic faisant l’éloge du métal. En 2018, Epic a également fourni un devis pour WWDc, à la demande d’Apple, faisant l’éloge de Metal.

Avec cet argument, l’objectif d’Apple est de souligner qu’Epic bénéficie fortement de l’utilisation de la technologie Apple. À son tour, cela aide à justifier la réduction qu’Apple prend dans ses transactions sur l’App Store.

Le PDG d’Epic a également reconnu lors de son témoignage que «30% est le taux le plus répandu» par divers magasins d’applications, dont Sony, Microsoft et Nintendo.

Les avocats d’Apple ont également tenté de faire comprendre l’idée qu’Apple autorisait la prise en charge du jeu croisé dans Fortnite pour iOS dès le départ, contrairement à Microsoft et Sony. Nintendo et Sony ne prennent toujours pas en charge les transactions inter-portefeuilles, ont souligné les avocats d’Apple.

Sweeney a été demandé par la couche d’Epic s’il accepterait ou non un accord spécial d’Apple pour une commission inférieure sur l’App Store. Sweeney, malgré le fait qu’Epic prétend combattre Apple au nom de tous les développeurs, a déclaré qu’il aurait accepté un tel accord.

Avocat: Si Apple vous avait dit qu’il vous proposerait un accord et aucun autre développeur, l’auriez-vous accepté? Sweeney: Oui, je l’aurais.

La juge Yvonne Gonzalez Rogers a également insisté sur Sweeney pour expliquer pourquoi Epic est si concentré sur la mise à disposition de V-Bucks à l’achat dans l’application Fortnite sur iPhone. L’avocat d’Epic a expliqué que devoir acheter des V-Bucks sur le Web n’était pas pratique, mais Rogers a repoussé en fonction de l’âge moyen des joueurs Fortnite.

«N’est-ce pas une manière raisonnable de traiter avec une clientèle jeune? Pourquoi devrions-nous vouloir qu’ils aient la capacité d’acheter quelque chose de manière impulsive? » Demanda Rogers. “Ce que vous demandez vraiment, c’est la possibilité d’effectuer des achats impulsifs.” En réponse à cela, Sweeney a simplement déclaré qu’Epic se concentre sur la commodité du client.

Le témoignage de Sweeney s’est conclu aujourd’hui avec le juge Rogers demandant ce qui se passerait si Epic perdait ce procès. «Apple aurait certainement le droit de supprimer notre programme de développement pour quelque raison que ce soit ou sans raison», a expliqué Sweeney. «Si Apple nous interrompait, nous devrons vivre sans prendre en charge la plate-forme iOS.»

Enfin, un élément de preuve intéressant soumis aujourd’hui était un courriel de Tim Sweeney en 2015 envoyé à Tim Cook, qui ne savait apparemment pas qui il était:

Ensuite, le témoignage de Benjamin Simon, le PDG de Yoga Buddhi, qui crée une application de yoga. Nous aurons plus de couverture de l’essai Apple vs Epic au cours des prochaines semaines.

