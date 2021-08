Le PDG d’Epic Games critique iCloud d’Apple et affirme que Child Safety scanne les e-mails

Le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, s’est joint au chœur des critiques concernant les nouvelles mesures de sécurité des enfants d’Apple, mais a également partagé des informations trompeuses sur les plans d’Apple.

À la suite de l’annonce d’Apple, Sweeney, dont la société est engagée dans une bataille juridique avec Apple au sujet de son App Store et de l’écosystème iOS, s’est adressé à Twitter pour critiquer la plate-forme iCloud d’Apple :

C’est atroce de voir comment Apple aspire les données de tout le monde dans iCloud par défaut, masque les 15+ options distinctes pour en désactiver certaines parties dans les paramètres sous votre nom et vous oblige à avoir un compte de messagerie indésirable. Apple n’autoriserait JAMAIS un tiers à livrer une application comme celle-ci.

Sweeney a déclaré qu’il avait confirmé qu’il n’était pas en mesure de supprimer son adresse e-mail iCloud sans supprimer l’intégralité de votre identifiant Apple, exprimant sa frustration face au domaine :

Comment??! J’ai essayé plusieurs fois de me débarrasser de mon compte de messagerie iCloud indésirable, qui regorge d’énormes quantités de spam bien que je ne l’aie jamais utilisé ou partagé avec qui que ce soit, et je n’ai jamais trouvé le moyen. Il y avait des liens vers des articles obsolètes à ce sujet qui ne fonctionnent plus cependant. – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 6 août 2021

Les commentaires de Sweeney ont été faits à la suite des mesures de sécurité des enfants récemment annoncées par Apple, qui incluent la numérisation des photos téléchargées sur iCloud par rapport à une base de données de hachage de matériel CSAM connu fourni par le NCMEC et d’autres organisations qui protègent les enfants.

Cependant, en notant une solution possible à son problème iCloud, Sweeney a affirmé que la nouvelle politique d’Apple inclurait également l’analyse des e-mails à la recherche de contenu illégal et le signalement du destinataire à la police. Lorsqu’on lui a parlé de la bascule pour désactiver Mail dans les paramètres iCloud, Sweeney a répondu :

Oui, cela empêche votre téléphone de synchroniser votre compte de messagerie iCloud forcé, mais il est toujours là, accumulant du spam et Dieu sait quoi d’autre – si un adversaire vous envoie quelque chose d’horrible, la nouvelle politique d’Apple sera bientôt de le scanner et de vous signaler au police.

Lorsqu’on lui a demandé dans une réponse “donc si quelqu’un m’envoie quelque chose d’illégal par e-mail, il ME signalera à la police?” Sweeney a répondu “Oui”, en renvoyant à un article de l’Electronic Frontier Foundation concernant les projets d’Apple.

Source : iMore

L’article lié ne mentionne le courrier électronique nulle part, pas plus que la politique d’analyse CSAM d’Apple, qui ne concerne que les images téléchargées par les utilisateurs sur iCloud, Apple ayant confirmé à de nombreux points de vente que la désactivation du service signifie qu’Apple ne peut pas rechercher les hachages CSAM. De la boule de feu audacieuse de John Gruber :

La détection CSAM pour la photothèque iCloud est plus compliquée, délicate et controversée. Mais cela ne s’applique qu’aux images envoyées à la bibliothèque de photos iCloud. Si vous n’utilisez pas la bibliothèque de photos iCloud, aucune image sur vos appareils n’est prise d’empreintes digitales. Mais, bien sûr, la plupart d’entre nous utilisent la bibliothèque de photos iCloud.

Comme le note The Verge Apple et d’autres e-mails, les fournisseurs utilisent des hachages pour rechercher des images CSAM dans les e-mails depuis des années, on ne sait donc pas exactement à quoi Sweeney fait référence ici.

Selon la nouvelle politique, dans ce scénario, tout contenu illégal envoyé par un “adversaire” devrait être ouvert et enregistré par l’utilisateur et téléchargé sur iCloud Photos avant d’être signalé par le système d’Apple. De plus, cela ne conduirait pas directement Apple à signaler quelqu’un à la police, car le système CSAM a un seuil (le nombre exact n’est pas public) de drapeaux CSAM qui doit être atteint avant que les drapeaux ne soient examinés par Apple pour garantir l’exactitude des signalements. .

Tim Sweeney a déclaré qu’il prévoyait de partager plus tard “des réflexions très détaillées” sur la nouvelle politique de sécurité des enfants d’Apple.

Je partagerai quelques réflexions très détaillées sur ce sujet connexe plus tard. – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 6 août 2021

Jeudi, Apple a également annoncé une nouvelle fonctionnalité Messages qui utilise l’apprentissage automatique pour analyser le contenu envoyé via Messages aux enfants dans un compte familial partagé iCloud, ainsi qu’un nouveau guide de recherche pour Siri et Search qui peut identifier si un utilisateur essaie de rechercher du matériel CSAM.

