Le PDG d’Epic Games laisse entendre que la société respecte les règles d’Apple

À la suite de l’affaire Epic Games contre Apple, le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, indique que le développeur respecte les règles d’Apple dans l’espoir de rétablir iOS.

Epic Games, développeur de jeux vidéo basé en Caroline du Nord, est profondément engagé dans une bataille juridique avec la société de technologie Apple depuis plus d’un an. Ce qui a commencé comme un acte de rébellion contre les frais et les conditions injustes de l’App Store d’Apple s’est rapidement transformé en l’une des poursuites antitrust les plus infâmes depuis un certain temps. Les deux organisations de plusieurs milliards de dollars ont fait des allers-retours devant les tribunaux, se demandant si Epic avait enfreint les règles du géant de la technologie et si ces réglementations étaient même justes en premier lieu.

Un développement important dans l’affaire s’est produit il y a quelques jours à peine lorsque la juge Yvonne Gonzalez-Rogers a statué en faveur d’Apple sur la plupart des chefs d’accusation. Ce n’était pas une perte totale pour Epic, cependant. Le juge a déterminé qu’Apple devait desserrer son emprise sur le marché des applications iOS et autoriser les options de paiement tiers. Epic Games a fait appel de la décision du tribunal malgré la victoire mineure, mais a quand même payé à Apple un règlement de 6 millions de dollars US.

Le fondateur et PDG d’Epic, Tim Sweeney, a juré que le jeu populaire du développeur, Fortnite Battle Royale, ne reviendrait pas sur iOS avant Apple. Cependant, il semble que la société se dirige lentement vers le retour tant attendu du jeu sur la base de récents tweets.

Epic ne peut revenir sur l’App Store que s’il respecte les règles

Voir : https://t.co/qD4njpsrio – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 14 septembre 2021

Tim Sweeney n’est pas étranger à l’engagement des fans de Fortnite sur Twitter, en particulier en ce qui concerne le combat d’Epic contre Apple. Hier soir, Sweeney a tweeté qu’Epic avait payé à Apple 6 millions de dollars US ordonnés par le tribunal pour avoir perdu contre Apple dans cette affaire. Il a ensuite sauté dans un fil Twitter avec des abonnés au sujet du costume et de la position actuelle d’Epic.

“Merci pour votre note, mais Apple a supprimé le compte de développeur Fortnite d’Epic, qui est nécessaire pour soumettre, publier et mettre à jour des produits. Nous l’avons demandé”, a-t-il écrit en réponse à un utilisateur de Twitter.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Epic avait supprimé l’onglet de paiement direct sur iOS, Sweeney a répondu par un article intitulé “Apple dit qu’Epic ne peut revenir sur l’App Store que s’il respecte les règles”, publié par Apple Insider. L’article, qui a été publié il y a quatre jours, indique qu’Epic doit respecter les règles d’Apple s’il souhaite accéder à nouveau à la plate-forme iOS. Ces informations, ainsi que la référence de Tim Sweeney, semblent indiquer qu’Epic suit les règles en soi.

Il n’y a toujours pas de date de retour prévue de Fortnite sur l’App Store. Cependant, il semble qu’Epic baisse lentement la garde pour, espérons-le, ramener l’emblématique jeu Battle Royale à des millions de personnes qui l’ont manqué sur les appareils iOS. Nous devrons attendre et voir ce qui se passera de plus dans le match de grappling Epic contre Apple.