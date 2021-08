Le PDG d’Epic Games met en garde contre la “surveillance d’État” d’Apple

Le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, a lancé de nouvelles critiques contre les nouvelles politiques d’Apple sur la sécurité des enfants, qualifiant ces mesures de “logiciels espions du gouvernement”.

Sur Twitter, Sweeney a écrit :

J’ai essayé de voir cela du point de vue d’Apple. Mais inéluctablement, il s’agit de logiciels espions gouvernementaux installés par Apple sur la base d’une présomption de culpabilité. Bien qu’Apple ait écrit le code, sa fonction est de scanner les données personnelles et de les signaler au gouvernement. Ceci est totalement différent d’un système de modération de contenu sur un forum public ou un média social. Avant que l’opérateur choisisse d’héberger les données publiquement, il peut les analyser pour tout ce qu’il ne veut pas héberger. Mais ce sont les données privées des gens.

Sweeney a également critiqué la plate-forme iCloud d’Apple qui télécharge les données des utilisateurs par défaut, obligeant les gens à accumuler des “données indésirables”. Sweeney a également averti qu’Apple “doit se conformer à toutes les lois applicables partout où il exerce ses activités. On peut donc supposer qu’Apple sera désormais un bras de surveillance de l’État partout où cela est nécessaire”, avant de noter les critiques concernant les compromissions de la vie privée d’Apple en Chine. Dans une pièce sur « pensez aux enfants », Sweeney a déclaré : « Pensez à la dystopie dans laquelle ils grandiront si nous tolérons la croissance incontrôlée de monopoles privés avec un pouvoir de surveillance illimité assumant de plus en plus des rôles de gouvernement, mais maintenant libérés des processus démocratiques libéraux. .” Sweeney a ajouté que « la liberté repose sur une procédure régulière et un gouvernement limité. La menace existentielle ici est une alliance contre nature entre le gouvernement, les monopoles qui contrôlent le discours en ligne et les appareils de chacun, utilisant l’apparence d’entreprises privées pour contourner les protections constitutionnelles.

Comme certaines réponses à ses tweets l’ont noté, Epic Games appartient en partie à la société chinoise Tencent, qui a récemment commencé à utiliser la reconnaissance faciale pour empêcher les jeunes enfants de jouer à des jeux vidéo après l’heure du coucher. Plusieurs rapports notent également que Tencent aide le PCC dans la censure gouvernementale et surveillance des citoyens en Chine. A partir de mai 2020, et le Financial Times :

Le géant chinois de la messagerie sociale Tencent surveille le contenu politique publié par des comptes étrangers pour former ses algorithmes de censure pour les utilisateurs nationaux, a révélé une nouvelle étude… La recherche montre comment Tencent non seulement mène la censure, mais informe et développe également sa propre censure stratégies. En outre, l’entreprise est susceptible de soutenir la recherche politique du gouvernement. “Si le gouvernement chinois a besoin de réguler l’opinion publique, il utilisera certainement la base de données de contenus politiquement sensibles de WeChat” pour en tirer des leçons, a déclaré un professionnel basé à Pékin qui a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement.

Un rapport du WSJ de décembre a décrit la plate-forme WeChat de Tencent comme « l’un des outils les plus puissants de l’arsenal de Pékin pour surveiller le public, censurer les discours et punir les personnes qui expriment leur mécontentement envers le gouvernement ».

Sweeney’s est l’une des nombreuses voix appelant Apple à reconsidérer ses plans, les défenseurs de la vie privée et les experts en sécurité signant une lettre ouverte demandant l’arrêt des nouvelles mesures qui rechercheront le contenu CSAM dans les photos iCloud sur les appareils des utilisateurs aux États-Unis.

