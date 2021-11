Le PDG d’Epic Games s’exprimera en Corée du Sud la semaine prochaine contre l’App Store au milieu des tensions persistantes avec Apple

Jeudi 11 novembre 2021 01h39 PST par Sami Fathi

Le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, participera la semaine prochaine à une conférence en Corée du Sud pour discuter de l’équité des plates-formes et des écosystèmes d’applications mobiles au milieu des tensions persistantes entre son entreprise et Apple, selon un communiqué de presse.



Sweeney sera rejoint par d’autres membres et représentants de la « Coalition for App Fairness », un groupe de développeurs et d’entreprises faisant pression contre les règles « anticoncurrentielles » de l’App Store d’Apple. La conférence, « Global Conference on Mobile App Ecosystem Fairness », débutera le lundi 15 novembre à Séoul, en Corée du Sud.

La Corée du Sud a été le théâtre d’une législation récente qui pourrait changer l’App Store de manière fondamentale. Plus tôt en août, la Corée du Sud a adopté un projet de loi interdisant à Apple et aux autres propriétaires de plates-formes de distribution d’applications mobiles d’obliger les développeurs à utiliser leur propre mode de paiement. Pour l’App Store, cela ferait en sorte qu’Apple n’obligerait plus les développeurs à utiliser son système d’achat intégré.

Apple a déclaré que le nouveau changement mettrait les utilisateurs en danger, réduirait la confiance des utilisateurs dans les achats effectués dans les applications et rendrait plus difficile la mise en œuvre de certaines fonctionnalités, telles que le contrôle parental.

Le Telecommunications Business Act exposera les utilisateurs qui achètent des biens numériques à d’autres sources à un risque de fraude, sapera la protection de leur vie privée, rendra difficile la gestion de leurs achats, et des fonctionnalités telles que « Ask to Buy » et le contrôle parental deviendront moins efficaces. Nous pensons que la confiance des utilisateurs dans les achats de l’App Store diminuera en raison de cette législation, ce qui entraînera moins d’opportunités pour les plus de 482 000 développeurs enregistrés en Corée qui ont gagné plus de 8 550 milliards de KRW à ce jour avec Apple.

Suite à l’adoption du projet de loi, ‌Epic Games‌ avait demandé à Apple de réintégrer Fortnite sur l’App Store en Corée du Sud. Fortnite a été retiré de l’‌App Store‌ en août 2020 après qu’Epic a mis en place une méthode de paiement direct pour les achats intégrés, une violation flagrante des règles de l’‌App Store‌ d’Apple. La nouvelle loi en Corée du Sud n’est pas encore entrée en vigueur, et même quand c’est le cas, Apple a déclaré qu’il n’avait aucune obligation de rétablir le compte de développeur d’Epic qui avait été résilié avant son entrée en vigueur.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a publiquement pour la première fois révélé aujourd’hui qu’il avait personnellement investi dans la crypto-monnaie et qu’il s’y intéressait « depuis un certain temps ». Les commentaires sont venus lors de la comparution de Cook au sommet « DealBook » du New York Times, où Cook a été interrogé sur la confidentialité, le chargement latéral, etc. Répondant s’il possède une crypto-monnaie, Cook a répondu: « Oui », ajoutant que…