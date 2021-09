Le PDG des Grammys prévoit de réorganiser les « processus de récompenses de l’intérieur vers l’extérieur »

Le PDG des Grammys, Harvey Mason Jr., développe les changements radicaux que la Recording Academy a mis en œuvre en réponse aux controverses et aux critiques très médiatisées, notamment en élaborant des plans pour «améliorer nos processus de récompenses de l’intérieur».

Harvey Mason Jr., qui a commencé à diriger les Grammys par intérim à la suite des allégations choquantes de Deborah Dugan au début de l’année dernière, a réitéré sa vision réformatrice de la remise des prix dans un communiqué officiel aujourd’hui. Ce communiqué a été publié pour annoncer deux nominations de cadres, dans le cadre d’une “période de transformation plus large à la Recording Academy alors que l’organisation évolue pour mieux servir ses membres et l’industrie de la musique dans son ensemble”.

« En vigueur immédiatement », la Recording Academy, âgée de 64 ans – qui a licencié plus d’une douzaine de membres de l’équipe en octobre dernier – a nommé Ruby Marchand responsable des prix et de l’industrie et a élevé Joanna Chu au poste de vice-présidente des prix. Marchand, dans le rôle élargi, rendra compte à la coprésidente de l’Académie, Valeisha Butterfield Jones, qui a été initialement nommée «directrice de la diversité» en avril 2020.

L’exécutif de longue date de Warner Music A&R, Marchand, travaillera spécifiquement “pour atteindre les communautés musicales à travers le pays et au-delà, en apportant de nouvelles possibilités innovantes dans le processus de remise des prix tout en garantissant leur plus grande intégrité”, selon le communiqué de la Recording Academy.

Joanna Chu, anciennement ingénieur logiciel dans l’industrie aérospatiale et, plus récemment, directrice de la division des récompenses de la Recording Academy, dirigera « l’équipe à travers tous les aspects de la saison des récompenses » dans son nouveau poste. De plus, Chu devrait « faire rapport à Marchand et se joindre à elle pour renforcer les initiatives clés de l’Académie tout au long du processus de remise des prix, en mettant particulièrement l’accent sur la diversité, l’équité et l’inclusion ».

S’adressant aux nominations dans un communiqué, Harvey Mason Jr. – qui a été nommé président et chef de la direction de la Recording Academy à temps plein en mai – a déclaré : « Je suis fier d’accueillir Ruby et Joanna dans leurs nouveaux postes alors que nous travaillons à améliorer nos processus de récompenses de l’intérieur vers l’extérieur.

“Leur expertise dans cet espace est très précieuse alors que nous continuons à affiner le rôle de la Recording Academy dans l’industrie de la musique et à travailler pour fournir la meilleure qualité de service à nos membres”, a-t-il conclu.

À l’avenir, il vaudra la peine de voir si ces changements et les changements à venir seront suffisants pour aider les Grammys à mettre fin aux allégations de corruption des artistes et à inverser une tendance à la baisse du nombre de téléspectateurs depuis des années.

Sur ce dernier front, les Grammys 2021 ont livré la plus petite audience télévisée de l’histoire des Grammys, et la Recording Academy a ensuite programmé l’édition 2022 un lundi (par opposition au dimanche habituel). En outre, la télédiffusion des Grammys 2020 a également enregistré une performance médiocre en ce qui concerne les observateurs, car des stars telles que Taylor Swift et Beyonce ont boycotté l’événement à la suite des allégations susmentionnées de Dugan.

Les changements apportés par la Recording Academy au cours du reste de l’année 2020 – tels que renommer la catégorie «Meilleur album de musique du monde» pour éviter les «connotations de colonialisme» et supprimer le terme «urbain» des catégories de prix – étaient évidemment suffisants pour que Swift et Beyonce repenser leurs opinions sur l’événement, car tous deux ont assisté aux 63e Grammys.

Cependant, différentes critiques encore – y compris des allégations de corruption de The Weeknd (qui ne soumet plus sa musique à la Recording Academy), Halsey et Zayn Malik – ont incité l’organisateur des Grammys cette année à éliminer les comités «secrets», à réorganiser ses règles et inviter près de 3 000 membres votants supplémentaires.