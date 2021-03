Le PDG d’eToro spécule sur ce qui motive le marché haussier de la crypto

Le PDG d’EToro, Yoni Assia, pense que plusieurs facteurs sont en jeu en ce qui concerne la course haussière actuelle du marché de la cryptographie – parmi eux, la situation économique aux États-Unis au milieu de la pandémie COVID-19 en cours.

« Je pense qu’il y a une confluence de circonstances qui mènent à ce record absolu, à la fois dans la cryptographie, ainsi que sur les marchés boursiers », a déclaré Assia à Cointelegraph dans une interview jeudi. «Nous assistons à des réactions monétaires et fiscales sans précédent de la part des gouvernements fédéraux du monde entier, conduisant à des taux d’intérêt nuls, voire des taux d’intérêt négatifs à certains endroits.

En mars 2020, Bitcoin a chuté en dessous de 4000 dollars alors que les mesures de prévention du COVID-19 faisaient la une des journaux mondiaux. Depuis lors, cependant, le marché de la cryptographie a grimpé à la hausse, Bitcoin atteignant des prix jalons supérieurs à 60000 USD et une capitalisation boursière globale de plus de 1 billion de dollars.

«Nous voyons un montant d’argent sans précédent imprimé par les gouvernements du monde entier – certains d’entre eux dans un concept très unique et nouveau de chèques de relance directs aux consommateurs», a déclaré Assia. « Cela a certainement soulevé la plus grande discussion de l’histoire humaine sur la valeur de l’argent – une discussion qui a commencé avec beaucoup de passion dans l’espace cryptographique », a-t-il ajouté, tout en mentionnant également la rareté de Bitcoin.

Bitcoin a une offre maximale de 21 millions de pièces, bien que toutes n’aient pas encore été distribuées. Toutes les dix minutes environ, un nombre défini de nouvelles pièces de cette allocation sont libérées dans l’écosystème en guise de récompense pour les mineurs qui contribuent au réseau. Avec le temps, cependant, la quantité de pièces destinées à la distribution ne fera que diminuer; au cours de la dernière décennie, la récompense de bloc est passée de 50 BTC à 6,5 BTC. À terme, il n’y aura plus de pièces entrant en circulation, malgré un précédent solide et permanent d’augmentation de la demande des investisseurs.

La rareté inhérente du réseau est un concept assez facile à comprendre pour les gens normaux, selon Assia, qui a en outre noté que les gens ne sont pas aveugles à l’impression excessive de monnaie et aux faibles taux d’intérêt sur les marchés fiduciaires traditionnels. Il a également souligné que les achats de crypto-monnaie et d’actions sont désormais plus globalement disponibles pour les acheteurs de détail, ce qui stimule l’implication de masse de personnes qui n’ont peut-être pas participé auparavant.

Il a estimé que ces facteurs avaient également déclenché «un regain d’intérêt qui n’avait pas été vu auparavant depuis décembre 2017, donc depuis le rallye crypto 1.0, nous n’avons pas vu autant d’intérêt pour la crypto-monnaie que nous le voyons actuellement avec le rallye crypto 2.0 sur nous. »