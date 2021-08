Le PDG d’Exchange dit que les détaillants retournent au Bitcoin ⋆ Crypto new media

Il semble que les clients de détail reviennent dans le monde du bitcoin, selon un analyste.

Bitcoin est à nouveau l’objet d’affection pour les détaillants

Caroline Bowler – PDG de l’échange australien de crypto-monnaie BTC Markets – a expliqué dans une récente interview que le bitcoin souffrait ces derniers temps et que les circonstances qui l’entouraient ont finalement remis les détaillants en jeu. Elle dit que la devise est restée au-dessus d’un point technique clé, ce qui suggère un comportement haussier récurrent au cours des deux prochains mois, et elle est enthousiasmée par les perspectives de retour de tant de traders individuels dans l’industrie.

Elle déclare:

Après un mois de juillet calme, nous assistons à un retour des investisseurs particuliers. La sagesse du marché trace une ligne entre le retrait des mineurs chinois de bitcoins et le recentrage de l’activité commerciale aux États-Unis et en Europe.

Depuis si longtemps, nous mettons beaucoup l’accent sur les investisseurs institutionnels. Nous sommes tellement impatients de voir l’espace bitcoin se développer encore plus, et en voulant voir cela, nous nous sommes finalement convaincus qu’une plus grande participation des institutions était nécessaire pour maintenir l’espace crypto haut et puissant. Bien que cela ait pu être vrai, il semble que les institutions se soient apparemment éloignées de l’industrie de la monnaie numérique étant donné la chute du bitcoin au cours des trois derniers mois.

Ce n’était pas toujours le cas. Plus tôt dans l’année, alors que la crypto-monnaie numéro un au monde se dirigeait vers un nouveau record historique, de nombreuses institutions l’encourageaient et l’échangeaient comme si c’était la denrée la plus fraîche du marché. Tesla, par exemple, a investi plus de 1,5 milliard de dollars dans l’actif, tandis que MicroStrategy a investi plus de 2 milliards de dollars et Square a investi plusieurs centaines de millions dans l’actif.

Mais maintenant que le bitcoin a un peu reculé, la devise ne semble pas aussi chaude pour ces institutions et plusieurs détaillants sont revenus dans le jeu. Discutant des chiffres de sa propre entreprise ces dernières semaines, Bowler a déclaré :

Bien que juillet soit un mois plus calme, nous avons connu un nombre beaucoup plus important de comptes négociant plus d’un million de dollars par mois.

L’actif suit ses homologues

Selon Daniel Kim – responsable des marchés des capitaux chez Maple Finance – le bitcoin suit sans doute Ethereum et plusieurs autres altcoins, ce qui explique potentiellement pourquoi il se porte si bien au moment de la publication. Depuis qu’Ethereum augmente, le bitcoin suit ses traces et tire également vers le nord. Il dit:

L’éther et d’autres actifs représentent la majorité du volume des échanges et non le bitcoin. Cela montre que les particuliers et les institutions se sentent beaucoup plus à l’aise de détenir d’autres cryptos et ne diversifient plus leurs portefeuilles en détenant simplement des bitcoins.

Il n’y a pas si longtemps, le bitcoin se négociait dans la fourchette basse de 30 000 $, bien qu’au moment de la rédaction de cet article, il ait connu plusieurs pics et est depuis remonté à environ 46 800 $ par unité.