Le PDG d’Expedia Group dit qu’il “ encourage les voyages de vengeance ” alors que les revenus chutent de 44% au premier trimestre

Peter Kern, PDG d’Expedia Group. (Photo de groupe Expedia)

Le PDG d’Expedia Group, Peter Kern, a déclaré que l’industrie du voyage restait une «étude contrastée» – citant un marché américain du voyage en plein essor et de solides locations de vacances à la plage et dans d’autres destinations de plein air. Mais dans le même temps, Kern, s’exprimant sur l’appel des résultats du premier trimestre de la société de Seattle, a souligné des difficultés dans les voyages d’affaires, l’hébergement traditionnel et les voyages internationaux.

Et il a spécifiquement noté l’aggravation de la situation du COVID-19 en Inde, où Expedia maintient une forte présence.

«Comme nous le rappelle la situation désastreuse en Inde, sur certains marchés, les choses peuvent empirer avant de s’améliorer», a-t-il déclaré.

Telle est la vie de PDG d’une agence de voyages en ligne cotée en bourse. Il est tout simplement difficile de dire où va le marché.

Le message mitigé de la société et sa dépendance à toutes les formes de voyage n’ont pas freiné l’appétit des investisseurs pour Expedia Group. Son action a augmenté de 148% au cours de l’année écoulée et les actions ont gagné plus de 6% après les heures de négociation après avoir affiché les résultats du premier trimestre. Certains investisseurs parient que lorsque le voyage reviendra, il reviendra en force et des entreprises comme Expedia pourraient être bien placées pour en profiter.

C’est le concept de «voyage de vengeance», l’idée que les voyageurs qui ont été mis à l’écart au cours de l’année écoulée voyageront et dépenseront plus une fois que le virus sera sous contrôle.

Quel que soit le type de voyage que les gens veulent faire, nous sommes heureux d’accommoder que ce soit pour se venger ou non.

«Je suis en faveur du voyage de vengeance, quoi que ce soit», a déclaré Kern, en réponse à une question sur le retour au voyage. «Quel que soit le type de voyage que les gens souhaitent faire, nous sommes heureux de les accueillir, que ce soit par vengeance ou non.»

Kern a déclaré que les gens restaient plus longtemps dans les destinations de vacances et commençaient à dépenser plus d’argent en conséquence.

«La vengeance, ou autrement, des endroits comme Miami démontrent qu’il y a une énorme demande refoulée pour aller dans des endroits où les gens peuvent vivre une expérience de voyage relativement normale», a déclaré Kern. «Et je ne sais pas si vous êtes allé à Miami récemment, mais c’est bondé. Les hôtels sont pleins. Les gens sont partout. Les restaurants sont pleins. Et leurs niveaux de réservation sont bien supérieurs à ceux d’il y a deux ans. »

Mais avec l’incertitude du COVID qui sévit dans l’industrie du voyage, en particulier dans certaines destinations internationales, il est beaucoup trop tôt pour dire que le voyage est de retour.

Expedia, qui affiche désormais une valeur marchande de 24 milliards de dollars, a enregistré un chiffre d’affaires de 1,24 milliard de dollars au premier trimestre. C’était une baisse de 44% par rapport à la même période l’an dernier.

Les revenus d’hébergement ont diminué de 41%. Les revenus aériens ont diminué de 55%. Les revenus publicitaires et médias ont diminué de 57%.

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme d’Expedia ont totalisé 4,3 milliards de dollars à la fin du premier trimestre, contre 3,4 milliards de dollars à la fin de 2020. La perte nette ajustable de la société est passée à 294 millions de dollars. Rapport complet sur les revenus ici.

La division Vrbo d’Expedia reste un point positif, car les voyageurs réservent un hébergement sur le marché de la location de vacances en ligne. Kern a noté que les hôtes Vrbo gagnent plus d’argent que les hôtes Airbnb, ce qui, selon lui, est une excellente histoire et qu’ils doivent dépenser plus d’argent pour la raconter.

Mais Kern était un peu réticent à affirmer que les habitudes de voyage – y compris un passage à des services comme Vrbo – ont changé de façon permanente à la suite de COVID. Même quand même, il a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si la flexibilité qui accompagne la tendance du travail à domicile – qui a suscité une plus grande demande pour Vrbo – restera à long terme.

Voici plus de son analyse:

«Nous n’avons pas vu une tonne suggérer que les choses changent, et comme vous m’avez entendu dire à plusieurs reprises, je déteste trop extrapoler à partir de cette période COVID. Mais, bien sûr, il y a beaucoup de nouveaux utilisateurs de l’expérience Vrbo et en général, je pense que les données suggèrent qu’ils y reviennent plus fréquemment. Mais, encore une fois, nous sommes dans COVID…. Maintenant, est-ce durable et les gens retourneront-ils dans les centres de villégiature et autres? J’ai dit publiquement que je crois, en général, que les tendances du passé se poursuivront. Mais l’une des tendances du passé était que les gens se concentraient davantage sur le cas d’utilisation des locations de vacances, donc je pense que nous avons accéléré et exposé plus de gens au produit et c’est une bonne tendance à long terme pour cette catégorie … et c’est incitera les gens à considérer la location de vacances comme faisant partie de leurs choix alors qu’ils ne l’avaient peut-être pas fait auparavant. Mais je ne pense pas que nous allons nécessairement assister à un énorme changement qui se maintiendra à long terme, au même titre que peut-être une réinitialisation à un niveau supérieur pour les locations de vacances, puis de plus en plus.

Les résultats d’Expedia interviennent deux jours après que la société a annoncé son intention de vendre son activité de voyages d’affaires Egencia à American Express Global Business Travel.

Lors de la conférence téléphonique de jeudi avec les analystes, Kern a déclaré avoir trouvé une «nouvelle maison formidable» pour Egencia, et la vente permettra à Expedia de se concentrer et de simplifier et de se déplacer avec agilité et rapidité dans d’autres domaines clés.