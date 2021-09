Le PDG d’Instagram dit qu’une application iPad serait “agréable à faire”, mais pas actuellement prévue

Nous sommes en 2021 et Instagram n’a toujours pas d’application iPad. Au lieu de cela, les utilisateurs sont obligés de choisir entre les expériences d’applications Web ou iPhone inférieures. Dans une nouvelle session de questions-réponses ce week-end, le PDG d’Instagram, Adam Mosseri, a abordé le manque persistant d’une application iPad, et il ne semble pas que les choses changent de si tôt…

En réponse à la simple question « Où est l’application Instagram pour iPad ? », a expliqué Mosseri :

À ce stade, il est difficile de dire si Instagram nous trolle en refusant de créer une application iPad. Il possède l’une des fonctionnalités les plus demandées pour le réseau social, datant même de l’époque pré-Facebook. Comme l’écrivait Zac Hall de . il y a quelques années :

Cela a tellement de sens. Instagram est fantastique pour partager nos photos et vidéos préférées, et les iPads sont merveilleux pour apprécier les deux. Les histoires Instagram sont même délicieuses (bien qu’elles aient été arrachées de manière flagrante à Snapchat). Et IGTV semble être un raté total, mais une version pour tablette serait bien si ce n’était pas le cas !

Facebook et Instagram savent que l’iPad existe. Facebook fait un travail semi-correct ou prend en charge Facebook et Messenger sur l’iPad, et Instagram a même deux applications d’appareil photo pour iPad – Hyperlapse et Boomerang – mais pas, vous savez, l’application principale.