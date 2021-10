Le PDG d’Intel espère reconquérir Apple en fabriquant de meilleures puces qu’Apple

Dans un nouvel épisode d’Axios sur HBO partagé par MarketWatch, le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, s’est entretenu avec la correspondante en chef de la technologie d’Axios, Ina Fried, pour discuter de divers sujets, notamment la transition d’Apple vers ses propres puces de silicium conçues sur mesure dans sa gamme Mac.

Lorsqu’on lui a demandé si Intel avait abandonné l’idée d’un Mac fonctionnant sur des processeurs Intel à l’avenir, Gelsinger a déclaré qu’il espérait regagner ce segment de l’activité d’Apple au fil du temps en devançant la société dans la fabrication de puces.

Dans l’interview, Gelsinger a reconnu les « trébuchements » d’Intel et a déclaré que la société « se battra dur » pour regagner les affaires d’Apple en fabriquant de meilleures puces qu’Apple :

Fried : Apple a récemment annoncé qu’ils passaient des puces Intel sur Mac à des processeurs maison. Avez-vous abandonné l’idée du Mac fonctionnant sur des puces Intel ? Gelsinger : Je n’abandonne jamais l’idée que quoi que ce soit ne fonctionne pas sur des puces Intel. Et, vous savez, hé, vous savez, nos trébuchements, vous savez, Apple a décidé qu’ils pourraient faire eux-mêmes une meilleure puce que nous. Et, vous savez, ils ont fait du très bon travail. Donc, ce que je dois faire, c’est créer une meilleure puce qu’ils ne peuvent le faire eux-mêmes. J’espère regagner cette partie de leur entreprise, ainsi que de nombreuses autres affaires, au fil du temps. Et en attendant, je dois m’assurer que nos produits sont meilleurs que les leurs, que mon écosystème est plus ouvert et dynamique que le leur, et nous créons une raison plus convaincante pour les développeurs et les utilisateurs d’atterrir sur des produits basés sur Intel. Donc, je vais me battre dur pour gagner les affaires de Tim dans ce domaine.

En juin 2020, Apple a annoncé la transition du Mac des processeurs Intel vers ses propres puces de silicium conçues sur mesure, promettant des performances par watt de pointe et des graphismes améliorés. La transition vers le silicium Apple a commencé avec la puce M1 dans le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces bas de gamme et le Mac mini bas de gamme en novembre 2020, et Apple a déclaré que la transition prendrait environ deux ans.

Intel a beaucoup de retard à rattraper s’il vise à surclasser le silicium d’Apple, car les benchmarks ont révélé que le MacBook Air avec une puce M1 avec un prix de départ de 999 $ surpasse un MacBook Pro 16 pouces basé sur Intel au prix de 2 999 $. .

La transition vers le silicium d’Apple devrait se poursuivre demain lors de l’événement virtuel « Unleashed » d’Apple, la société devrait largement dévoiler des modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces redessinés avec une version plus rapide de la puce M1. Selon les rumeurs, les ordinateurs portables seraient également dotés d’écrans mini-LED plus lumineux, d’un port HDMI et d’un emplacement pour carte SD, ainsi que d’un câble d’alimentation magnétique, tandis que la barre tactile devrait être supprimée au profit des touches Fn physiques.

Intel fournit toujours des processeurs pour certains autres Mac, y compris l’iMac 27 pouces et le Mac Pro, mais ces modèles devraient adopter le silicium Apple d’ici l’année prochaine.