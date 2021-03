Lors de son appel aux résultats trimestriels hier, Intel a révélé de nouvelles façons dont il espère reconquérir l’activité d’Apple, y compris avec des investissements majeurs dans la production de puces. Maintenant, dans une interview avec Yahoo! Finance, le nouveau PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a expliqué comment Intel espère travailler avec Apple à l’avenir.

Les commentaires de Gelsinger interviennent après qu’Intel a lancé une nouvelle campagne publicitaire «Go PC» la semaine dernière, critiquant les nouveaux Mac M1 d’Apple avec des affirmations trompeuses sur la façon dont ils se comparent aux PC Intel. Les vidéos de la campagne vedette Justin Long, qui est apparue dans les publicités emblématiques d’Apple «Je suis un Mac» il y a des années.

Dans l’interview d’aujourd’hui, Gelsinger a expliqué qu’il y avait beaucoup de «plaisir compétitif» entre Apple et Intel grâce à l’innovation dans l’industrie des PC:

«Donc, évidemment, vous avez vu certaines des énergies de la concurrence reprendre, car il y a beaucoup de grandes innovations à faire, et nous n’avons pas vu de demande de PC à ce niveau depuis une décennie et demie. Le monde a besoin de plus de cela, et il y a du plaisir compétitif avec Apple et l’écosystème Mac », a déclaré Gelsinger à Yahoo Finance Live.