Le PDG dit que le commerce cryptographique de PayPal pourrait atteindre un volume de 200 millions de dollars en quelques mois seulement

Alors que le prix du Bitcoin continue d’atteindre de nouveaux sommets sans précédent, les grandes entreprises avec des offres de crypto existantes en place commencent à discuter de grands projets pour l’avenir.

Plus récemment, Dan Schulman, PDG de PayPal, a fait allusion aux développements futurs de l’offre de cryptage de PayPal lors du «2021 Blockchain 50 Symposium: Crypto Goes Corporate» de Forbes, un événement en ligne qui a eu lieu le 13 avril.

Au cours d’une conversation au coin du feu avec Michael del Castillo, rédacteur en chef adjoint chez Forbes, Schulman a mentionné que le système financier subira davantage de changements au cours des cinq prochaines années par rapport aux progrès réalisés au cours des 30 dernières années. Schulman a en outre noté que les monnaies numériques, comme le Bitcoin (BTC), ouvriront la voie, mentionnant qu’il y aura beaucoup moins de transactions en espèces et par carte de crédit au cours des cinq à 10 prochaines années. Schulman a déclaré:

«Nous entrons dans l’ère des monnaies numériques, et ces monnaies numériques sont extrêmement prometteuses, qu’il s’agisse de crypto-monnaies ou de monnaies numériques de la banque centrale. Je pense que les monnaies numériques peuvent accroître l’utilité des paiements et rendre le système financier plus inclusif et moins coûteux. »

Les monnaies numériques créeront l’inclusion financière

Selon Schulman, l’un des plus grands défis auxquels la société est confrontée aujourd’hui est le fait que des millions de personnes partout dans le monde sont exclues du système financier actuel. Cela est devenu particulièrement évident aux États-Unis, car les Américains ayant des comptes bancaires ont commencé à recevoir leur dernière série de chèques de relance économique via le dépôt direct. Malheureusement, des millions d’Américains non bancarisés et sous-bancarisés doivent attendre beaucoup plus longtemps pour recevoir des chèques papier par la poste.

Schulman a noté que le système financier actuel est relativement inefficace, mentionnant qu’il faut trop de temps pour recevoir de l’argent, ce qui est encore plus difficile pour les personnes à faible revenu. «Ce n’est pas du tout inclusif», a-t-il déclaré.

Afin de résoudre ces problèmes persistants, Schulman a expliqué que l’offre de cryptographie de PayPal, qui a été mise en service aux États-Unis en novembre 2021, permettra à terme aux utilisateurs de faire plus que simplement acheter, vendre et détenir Bitcoin, Ether (ETH), Litecoin (LTC) ) et Bitcoin Cash (BCH). Alors que PayPal a révélé à la fin du mois de mars que la plate-forme permettrait bientôt à ses marchands d’accepter la crypto-monnaie comme moyen d’échange, Schulman a laissé entendre que ce n’était que le début de nombreuses possibilités:

«PayPal veut vraiment utiliser la crypto-monnaie comme source de financement pour les transactions quotidiennes. La fin du jeu, cependant, est une vision plus noble de cette économie inclusive, et les choses seront faites bien différemment qu’aujourd’hui.

En plus des paiements cryptés, Schulman a déclaré que PayPal tirera éventuellement parti des contrats intelligents et d’autres technologies sous-jacentes pour s’assurer qu’un paiement est plus qu’une simple transaction. «C’est la promesse de toutes les monnaies numériques – elles peuvent créer une valeur supplémentaire à partir d’une simple transaction de base.»

L’innovation en matière de monnaie numérique pourrait prendre plus de temps que prévu

Bien que les plans de cryptographie de PayPal soient remarquables, il est important de souligner que l’innovation peut prendre plus de temps que prévu. Par exemple, lorsque del Castillo a demandé à Schulman combien de temps il s’attendait à ce que le service de cryptage de PayPal atteigne 200 millions de dollars en volume, Schulman a répondu avec audace que cela ne prendrait que quelques mois, voire moins.

Bien que cela soit encourageant pour l’adoption de la crypto, del Castillo a noté qu’il avait fallu à Coinbase Commerce, une plate-forme prenant en charge les paiements en crypto-monnaie pour les détaillants en ligne, 13 mois pour générer un volume de 200 millions de dollars.

Cependant, Cointelegraph avait précédemment rapporté que le succès de Coinbase Commerce était en partie dû aux 8000 détaillants utilisant actuellement Coinbase pour les services de paiement. Schulman a mentionné lors de la discussion au coin du feu que PayPal comptait plus de 375 millions de consommateurs de portefeuilles numériques et environ 30 millions de marchands sur la plate-forme. À son tour, PayPal pourrait très bien franchir de nouvelles limites en matière de paiements numériques pour le commerce.

Il n’est pas prévu d’ajouter Bitcoin au bilan de PayPal

Bien que Schulman semble avoir une attitude très optimiste envers l’adoption de la crypto-monnaie, l’exécutif a déclaré qu’il n’était toujours pas prévu d’ajouter Bitcoin au bilan de PayPal en 2021. «Je pense que la probabilité que cela soit faible», a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, Schulman a expliqué que le bilan de PayPal se compose d’actifs sûrs avec moins de volatilité, car les fonds doivent être utilisés de manière à retourner de l’argent aux actionnaires. «Nous devons vraiment être sûrs de ce qui figure sur ce bilan pour garantir une allocation cohérente du capital», a déclaré Schulman.

Bien que cela puisse être, Michael Saylor, président et PDG de MicroStrategy, a une opinion différente concernant la volatilité de Bitcoin. Cela ne devrait cependant pas être une surprise, car la société d’intelligence économique a récemment annoncé que son conseil d’administration recevrait des bonus en Bitcoin au lieu de fiat.

Saylor a également partagé ses réflexions sur l’avenir de Bitcoin lors de l’événement «2021 Blockchain 50 Symposium: Crypto Goes Corporate» de Forbes. Lors d’une conversation au coin du feu avec Steve Ehrlich, directeur de la recherche sur les actifs numériques chez Forbes, Saylor a déclaré qu’il y avait eu «un énorme changement dans le sentiment dans le monde de l’entreprise» envers Bitcoin. Cependant, il a noté que des milliers d’entreprises hésitent encore à ajouter Bitcoin à leur bilan pour deux raisons: la volatilité et la comptabilité immatérielle.

Selon Saylor, la volatilité est un terme impropre, notant que Bitcoin a été l’actif le plus prospère de la décennie car son prix a doublé tous les six mois pendant 10 ans consécutifs. Saylor a commenté:

«L’équipe gagnante de tout ce qui existe sur terre est toujours la plus volatile. Quiconque pense que la volatilité est mauvaise doit parier sur les perdants. »

Saylor a en outre expliqué que la seule raison logique pour laquelle la plupart des entreprises n’ont toujours pas ajouté Bitcoin à leur bilan est due aux méthodes comptables intangibles, notant que cela est plus problématique que la volatilité. Bien que cela puisse être le cas pour de nombreuses entreprises, Saylor a fait remarquer que le bilan de MicroStrategy sera investi à 99% dans Bitcoin. Il a dit: