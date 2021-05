Le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a hâte d’avoir Hansi Flick comme entraîneur de l’Allemagne et d’éviter le «drame»

Le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, connaît un talent d’entraîneur quand il en voit un, donc le prochain départ de Hansi Flick le pique probablement encore un peu.

Rummenigge espère cependant que Flick décroche son «job de rêve» avec l’équipe nationale allemande, qui recherchera un nouveau patron cet été lorsque Joachim Löw démissionnera. Alors que Rummenigge veut assurément que Flick soit heureux, le PDG veut également éviter tout drame potentiel qui pourrait se produire si Flick choisissait à la place d’entraîner dans un autre club à l’étranger.

Karl-Heinz Rummenigge veut voir Hansi Flick avec l’Allemagne.Photo de Stefan Matzke – sampics / Corbis via .

«Je le souhaite à la DFB. Ce serait le premier signe positif », a déclaré Rummenigge (tel que capturé par Tz). «On ne peut que recommander d’urgence à l’association de clarifier cette question le plus rapidement possible. Parce que ce serait un drame si Hansi partait à l’étranger. En raison de son succès au FC Bayern, il y est très demandé.

Quant à Flick, il joue toujours timidement sur son avenir.

«Je ne sais pas encore, je suis ouvert à beaucoup de choses. Je me suis beaucoup amusé avec Jogi, Oli Bierhoff et Andi Köpke. J’ai une profonde confiance en Oliver Bierhoff et je n’ai aucune pression du tout. Je veux continuer à être entraîneur et gagner des titres. C’est très amusant », a déclaré Flick.

Flick envisagerait-il un jour un retour au Bayern Munich? Eh bien … oui, il le ferait.

«Je peux imaginer beaucoup de choses. Ce n’est pas impossible. Le FC Bayern est mon club », a déclaré Flick (capturé par Florian Plettenberg de Sport1).

Comme l’a déclaré Rummenigge, il incomberait à la DFB de conclure un accord avec Flick le plus rapidement possible et d’éliminer toute chance qu’un grand club étranger fasse une offre avec une offre monstre.