Le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, déclare que Hansi Flick et Hasan Salihamidzic ont réglé les choses

Dans une interview avec ., le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a abordé le sujet le plus controversé entourant le club: la rumeur de rupture entre le manager Hansi Flick et le directeur sportif Hasan « Brazzo » Salihamidzic.

«Ils ont discuté, embrassé et purifié l’air», dit Rummenigge. «C’est un bon signe de voir deux personnes agir professionnellement et se rassembler. Ce sont des personnalités importantes du club. Malgré les rapports, personne d’autre n’avait besoin de s’impliquer, ils ont tout fait par eux-mêmes et je pense que tout est réglé maintenant. »

La relation entre Hansi Flick et Hasan Salihamidzic est bonne pour Karl-Heinz Rummenigge, PDG du Bayern Munich.Photo de Stefan Matzke – sampics / Corbis via .

Rummenigge attribue la capacité des gens à être en désaccord puis à bouger comme une grande partie de la culture à succès que Flick et Salihamidzic ont contribué à cultiver.

«Je ne suis pas de Bavière moi-même, mais je suis ici depuis assez longtemps pour apprécier la« Streitkultur »locale, une culture de discussions ouvertes et robustes. Même lorsque tout le monde est heureux, rien n’est laissé au hasard pour rendre les choses encore meilleures », a déclaré Rummenigge. «Nous ne nous inclinons jamais en arrière et apprécions notre satisfaction ici, nous continuons. Cette soif insatiable de succès est très prononcée dans ce club. C’est un facteur important pour remporter six trophées en une seule année. Vous seriez pardonné d’avoir pris les choses un peu plus facilement après cela, mais ce n’est jamais une option pour nous. Cette attitude est une vertu que nous devons protéger. »