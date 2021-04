Le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, est prêt à travailler avec Hansi Flick pour trouver une solution

Le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, est prêt à travailler avec le manager Hansi Flick pour trouver un moyen d’honorer sa demande de quitter le club. Rummenigge, cependant, comprend que la route pour trouver une solution facile pourrait être difficile pour les deux parties.

Plus que tout, Rummenigge veut juste que tout le monde se réunisse et collabore à un plan d’action.

“Si nous voulons répondre à la demande de Hansi, toutes les parties doivent travailler ensemble pour trouver une solution dont le FC Bayern est également satisfait”, a déclaré Rummenigge à Sport Bild. «Après tout, nous parlons d’un formateur qui a réalisé quelque chose d’historique avec nous et dont nous sommes très satisfaits du travail.»

Karl-Heinz Rummenigge veut que tout le monde arrête de blâmer Brazzo pour le drame au club.Photo de M. Donato / . pour le FC Bayern

Rummenigge, comme Flick et le président de l’équipe Herbert Hainer avant lui, a également demandé aux gens d’arrêter de «cibler» le directeur sportif Hasan «Brazzo» Salihamidzic et sa famille.

“Pour le moment, le public cible Hasan Salihamidzic”, a déclaré Rummenigge. «Mais au FC Bayern, nous prenons toutes les décisions, y compris les transferts et les questions d’équipe, avec le conseil d’administration et le conseil de surveillance – et l’entraîneur est également impliqué.

Ce dernier point n’est certainement pas contesté. Ce qui a poussé Flick à vouloir partir – prétendument – c’est que l’entraîneur n’a pas assez de mot à dire dans ces décisions.