Dans une récente interview avec le point de vente polonais WP SportoweFakty, le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, n’a laissé aucun doute sur sa position concernant les rumeurs de transfert entourant Robert Lewandowski: cela n’arrivera pas.

Lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait de vendre le buteur du record de la Bundesliga en une seule saison, Rummenigge a rejeté toute insinuation que cela pourrait arriver.

Karl-Heinz Rummenigge se moque de l’idée que Robert Lewandowski pourrait être vendu. Photo de sampics / Corbis via .

“Bien sûr que non! Non jamais! Lewandowski ne sera pas vendu. Son agent, Pini Zahavi, le sait. Mais dites-moi vous-même: qui vendrait un joueur qui peut marquer 60 buts par an, qui à 32 ans est le meilleur joueur du monde? Le Bayern ne le vendra pas », a déclaré Rummenigge.

Lorsqu’on lui a demandé comment il avait refusé, Rummenigge a répondu avec ironie à la question.

«Je ne peux pas vous donner les chiffres. Mais pas parce que je ne veux pas. La raison est complètement différente: je ne connais pas de chiffres, car chaque fois que quelqu’un m’appelait et essayait de poser des questions sur le transfert de Robert, je disais immédiatement: “ n’essayez même pas de me jeter de l’argent. Ce joueur n’est pas à vendre », a déclaré Rummenigge.

Whern a posé des questions sur une éventuelle prolongation de contrat pour Lewandowski, Rummenigge a indiqué que la question serait probablement entre les mains d’autres.

«Je ne serai dans mon poste actuel que pour quelques mois de plus», a déclaré Rummenigge. «Lewandowski, qui est en excellente forme physique, peut encore jouer au plus haut niveau pendant 4-5 ans. Pourquoi pas au Bayern? Robert est comme un diamant. C’est actuellement le plus grand diamant du football mondial, c’est lui qui brille le plus. Et j’ai une demande pour vous: veuillez dire au Premier ministre polonais que Robert Lewandowski est désormais le meilleur ambassadeur de Pologne.