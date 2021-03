Le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, parle de la signature d’Erling Haaland

Le front office du Bayern Munich a reconnu les rumeurs concernant le transfert potentiel d’Erling Haaland vers la capitale bavaroise. Dans une interview accordée à SportBild, Karl-Heinz Rummenigge a répondu aux spéculations et a déclaré qu’il n’y avait aucun lien entre le joueur et le club.

Rummenigge a poursuivi en expliquant comment la présence de Robert Lewandowski rend inutile même de réfléchir à la nécessité d’un nouvel attaquant pour le moment. En fait, cela a été sa réponse par défaut à cette question spécifique dans presque tous les entretiens pendant un certain temps.

Il a dit: «D’où viennent les rumeurs? Je ne sais pas. Je ne peux dire qu’une chose: nous avons le meilleur joueur du monde à ce poste. Robert Lewandowski a un contrat jusqu’en 2023. Et je suis convaincu: avec son professionnalisme – quand on voit, comment il s’entraîne et prend soin de son corps – la fin n’est pas encore anticipée. «

«Il est actuellement sur la meilleure voie pour contester la référence de Gerd Müller de 40 buts. Il est au sommet de sa carrière », a ajouté KHR. Bien que, avec seulement trois matchs à jouer après son retour de sa blessure, Lewandowski sera-t-il en mesure de battre le record de Müller?

La déclaration de Rummenigge est intervenue juste après que Florian Plettenberg ait mentionné dans son podcast comment le transfert du Norvégien est actuellement un sujet de discussion pour les patrons du Bayern.

Alors, destination Premier League?