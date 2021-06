Le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, parle de respect pour Franz Beckenbauer

Il n’est pas facile d’impressionner le PDG du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge, mais la légende du club de 65 ans se souvient d’un moment où il était un peu émerveillé.

«En 1974, je suis arrivé au Bayern de Lippstadt à l’âge de 18 ans et j’étais dans le vestiaire très tôt pour ma première séance d’entraînement. Der Kaiser est arrivé dernier. Je me suis approché de lui et lui ai dit : « Bonjour monsieur Beckenbauer, puis-je me présenter ? Je m’appelle Karl-Heinz Rummenigge et j’ai hâte de m’entraîner avec vous et peut-être même de jouer », a déclaré Rummenigge à Bild.

À ce stade, Rummenigge ne savait même pas comment Franz Beckenbauer réagirait, mais Der Kaiser a mis le jeune à l’aise.

« Il a eu l’air étonné et a juste dit : ‘Appelle-moi Franz.’ À l’époque, il était mon capitaine, plus tard, il était le patron de mon équipe lors de la Coupe du monde 1986, puis président et président du conseil de surveillance », a déclaré Rummenigge. “Une personnalité impressionnante et le meilleur ambassadeur du Bayern de tous les temps.”

Aussi difficile qu’il soit de penser que quelqu’un puisse être à la hauteur de l’impact global de Beckenbauer en Bavière, Rummenigge aurait peut-être pu surpasser l’homme qui l’a laissé en admiration.