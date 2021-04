Le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, veut «ramener le bonheur dans le football» après la débâcle de la Super League

Le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, s’est entretenu avec Tuttosport (capturé par Football Italia) et a déclaré qu’il était impatient d’aider à redresser le navire après l’échec de la débâcle de la Super League européenne.

“Le Bayern n’a pas gagné, ni Rummenigge, mais du vrai football”, a déclaré Rummenigge. «Celui dont nous sommes tous amoureux. Je suis connu pour être un homme de dialogue et non de guerre. Alors le président de l’UEFA, [Aleksander] Ceferin, m’a demandé de lui donner un coup de main pour résoudre les problèmes et recommencer après des journées très difficiles pour le monde du football.

Quant à la façon dont il a vu la Super League, Rummenigge a trouvé l’épisode entier «déplaisant».

Le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, veut aller de l’avant après la débâcle de la Super League. Photo par Martin Meissner – Piscine / .

«J’ai 65 ans et j’en ai vu beaucoup dans ma vie. Ce n’étaient pas des jours faciles, mais l’important est que l’histoire soit terminée. Ce qui s’est passé déplaît à tout le monde, même à ceux qui ont donné naissance à la Super League », a déclaré Rummenigge. «Mardi soir, j’ai entendu Ferran Soriano, le PDG de Manchester City, et en plus de reconnaître ma retraite, il s’est excusé pour l’incident. Après lui, les excuses de nombreux clubs sont arrivées. Ils avaient très tort, mais ce n’est pas ce qui m’intéresse maintenant. L’important est de sortir de la crise avec intelligence. »

De là, Rummenigge veut juste regarder en avant et ne pas s’attarder sur les récentes erreurs commises par ces 12 clubs malheureux.

“Je ramènerais immédiatement le bonheur, l’harmonie et la loyauté envers le monde entier du football”, a déclaré Rummenigge. «Malheureusement, je ne l’ai pas, donc nous devrons travailler. Attendons de voir la tempête se calmer, puis nous nous concentrerons sur le dialogue. Le président Ceferin, et je pense comme lui, m’a assuré ces dernières heures qu’il n’avait pas l’intention de fermer la porte face à qui que ce soit.

Le président de la Juventus, Andrea Agnelli, est l’un des principaux acteurs de la Super League. Rummenigge n’est pas sûr que la relation entre Ceferin et Agnelli puisse être sauvée.

«Je ne sais pas si la paix entre les deux sera possible», fit remarquer Rummenigge. «Ceferin est très déçu. Cela dit, la Super League était composée de 12 équipes, pas seulement d’Agnelli.

Quant à sa propre sensibilisation à Agnelli, Rummenigge a minimisé les informations selon lesquelles Agnelli ne répondait pas à ses appels. Le PDG du Bayern Munich a indiqué qu’il n’avait pas encore tenté d’appeler Agnelli en raison du timing de tout.

«Non, mais par mon choix», a déclaré Rummenigge. «Ce n’est pas le moment de l’appeler. Il n’est pas important de parler rapidement. Mieux vaut le laisser bouillir. Ensuite, je comprendrai d’Andrea la raison qui l’a amené à se comporter de cette manière et avec le dialogue, nous sortirons tous ensemble. Je n’exclus rien.