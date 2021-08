Le PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn, adopte une approche minimaliste avec son espace de travail

Dans une récente interview avec le site Web du club, le PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn, a abordé un certain nombre de sujets, dont un assez obscur – l’état de son bureau.

Vous ne trouverez pas de piles de papiers, de notes volantes ou plusieurs appareils sur le bureau de Kahn. Le nouveau PDG – et légende des gardiens de but – se contente d’avoir une approche minimaliste de son espace de travail.

« En gros, je me sens plus à l’aise avec un style plus réduit. Je pense que lorsque vous avez beaucoup de choses en tête, cela vous aide personnellement lorsque tout est bien organisé », a déclaré Kahn. « Plus un bureau est minimaliste, plus il m’est facile de me concentrer. »

Cette ligne de pensée est exactement ce que Kahn a épousé dans presque toutes les interviews depuis sa prise de fonction. Kahn veut rester concentré sur les choses importantes et ne pas avoir à s’inquiéter du bruit entourant un club de haut niveau comme le Bayern Munich.

À peu près, la seule recommandation que nous ferions à Bavarian Football Works serait que le nouveau patron allume son lapper et vérifie BFW plusieurs fois par jour pour savoir ce qui se passe réellement avec ce club.

On rigole… on rigole.