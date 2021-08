Le PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn, comprend les difficultés auxquelles les joueurs sont confrontés pour choisir entre la fidélité au club et l’argent

Le PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn, a eu une carrière de joueur légendaire et comprend le dynamisme unique auquel les joueurs sont confrontés lorsqu’il s’agit de peser la loyauté envers un club par rapport à gagner autant que possible au cours d’une brève période de leur vie respective.

Ce n’est pas quelque chose que Kahn dirait jamais est facile à gérer. Pourtant, le PDG se rend compte de ce que les joueurs travaillent pour prendre des décisions stratégiques clés pour leur carrière.

« Bien sûr, je sais que l’argent joue toujours un rôle. Mais un joueur est aussi une personne qui doit y penser : une carrière passe plus vite que vous ne le pensez – et comment les fans devraient-ils alors se souvenir de vous ? Que devraient-ils dire de moi à la fin ? Où dois-je être placé ? Le FC Bayern a une quantité incroyable à offrir à ses joueurs », a déclaré Kahn au site Web du club. « Tout le monde devrait en être conscient. Dans le passé, de nombreux joueurs du FC Bayern ont réalisé ce qui est possible ici. Et personne n’a jamais regretté d’avoir passé beaucoup de temps au club.

Fait intéressant, plusieurs joueurs du Bayern Munich ont été confrontés à cette situation exacte au cours des 12 derniers mois. Certains sont passés à autre chose et certains semblent rester sur le long terme. Quoi qu’il en soit, c’est sûrement quelque chose qui deviendra de plus en plus répandu à mesure que les joueurs deviendront de moins en moins obsédés par le fait de jouer pour un club.