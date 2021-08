Le PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn, sait que son club est « le meilleur » dans de nombreux domaines

in

Le PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn, a un objectif principal avant tout pour le club : être le meilleur… en tout.

Kahn, cependant, sait que COVID-19 a poussé l’économie mondiale dans une spirale descendante et son club fait partie des entités touchées. Néanmoins, Kahn pense que même si certains autres clubs pourraient avoir un avantage financier, le Bayern Munich peut toujours offrir un produit sportif formidable.

« Sur le plan sportif, nous sommes les meilleurs dans de nombreux domaines, bien sûr. Mais économiquement, la situation est aujourd’hui complètement différente de celle que j’ai trouvée ici le 1er janvier 2020. Jusqu’à présent, le FC Bayern a toujours pu tirer pleinement parti de ses ressources », a déclaré Kahn à FCBayern.com. « Maintenant, pour la première fois depuis de nombreuses années, nous nous trouvons dans une situation où ce n’est plus le cas. Les revenus de la télévision nationale pour les quatre prochaines années seront inférieurs à ceux de la période précédente. Les revenus des spectateurs seront probablement encore plus faibles cette saison en raison du coronavirus. C’est pourquoi nous devons faire preuve de créativité et explorer de nouvelles voies. C’est notre mission, car nous voulons continuer à être parmi les trois premiers en Europe.

Compte tenu des moteurs économiques qui alimentent d’autres grands clubs comme Manchester City et le Paris Saint-Germain, Kahn comprend parfaitement le paysage du football mondial et la place de son club dans le mélange des clubs de haut niveau.