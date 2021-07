Le PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn, s’amuse à donner son pronostic sur l’Euro

Le PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn, vit, respire, mange et dort au football tous les jours de chaque semaine de chaque mois.

Il est tout à fait naturel de penser que quelqu’un d’aussi profond dans le jeu aurait un favori – à ce stade – pour celui qui allait remporter les Championnats d’Europe.

Kahn, cependant, n’a pas voulu donner son choix. Au lieu de cela, il a parlé des qualités des équipes restantes dans le tournoi et a admis qu’il n’aime pas se plonger dans le monde des pronostics.

« J’aime beaucoup la mentalité des Danois. Ils jettent tout dedans », a déclaré Kahn (tel que capturé par le site Web de l’équipe). « L’Espagne et l’Italie jouent au plus haut niveau. L’Angleterre n’a pratiquement pas encaissé de but et est très compacte. Je suis très prudent avec les prévisions.

Attention, certes, mais Kahn n’a plus non plus de peau dans ce match. L’Allemagne a été éliminée sans ménagement par l’Angleterre en huitièmes de finale et aucun – aucun – des joueurs actuels du Bayern Munich n’est toujours actif dans le tournoi.