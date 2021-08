Le PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn, veut s’assurer que les fans sont fiers du club

in

Le PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn, a toujours trois objectifs spécifiques en tête pour une saison : gagner la Bundesliga, gagner le DFB-Pokal et remporter la Ligue des champions. En ce qui concerne les objectifs à long terme, cependant, Kahn a de grandes idées.

« Le football consiste toujours à gagner le prochain match. C’est pourquoi nous sommes ici et c’est ce dont il s’agit au quotidien : rendre ce niveau de football économiquement possible. Sur le plan sportif, je me suis fixé comme objectif de consolider les succès que nous avons eus dans le passé », a déclaré Kahn à FCBayern.com. « La compétition nous poursuivra comme rarement auparavant. Nous devons en être conscients. »

Kahn, cependant, sait que le club doit être plus qu’un simple succès sur le terrain.

“En général, mon objectif est que les fans disent à propos du FC Bayern : c’est mon club, c’est le meilleur club du monde”, a déclaré Kahn. “Je veux que le FC Bayern soit plus qu’une simple réussite pour les gens. Le club doit créer un sentiment d’identification et donner à nos fans un but important dans la vie. Nos fans devraient pouvoir être fiers de leur club.