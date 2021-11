Le PDG du développeur de Fortnite, Tim Sweeney, dit qu’Apple doit être arrêté

Epic Games est en guerre avec Apple et Google depuis plus d’un an maintenant.

En août dernier, le développeur de Fortnite a activé une fonctionnalité dans le jeu qui permettrait aux joueurs d’acheter la devise premium, V-Bucks, directement auprès d’Epic. Cela a permis à Epic de contourner les frais de commission d’Apple qu’il prélève sur tous les achats intégrés. Apple a rapidement supprimé Fortnite de l’App Store en réponse, et à la fin de 2021, le jeu n’est toujours pas disponible sur iOS.

Après la suppression du jeu, Epic Games a intenté une action en justice contre Apple pour contester ses restrictions sur les options alternatives permettant aux clients d’effectuer des achats intégrés.

Apple a gagné sur neuf des dix chefs d’accusation, mais le tribunal a décidé qu’Apple devrait autoriser les développeurs à informer les utilisateurs des autres options de paiement dans leurs applications. Pour le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, ce n’était pas assez, et il continue de le dire clairement chaque fois qu’il en a l’occasion.

Epic Games attaque les pratiques de l’App Store d’Apple

Gameplay de Fortnite sur Galaxy Note 10. Source de l’image : Jacob Siegal/.

Alors qu’Epic Games et Apple s’affrontaient l’année dernière, l’Assemblée nationale de Corée du Sud a adopté une loi interdisant aux opérateurs du marché des applications d’exiger des développeurs qu’ils utilisent leurs systèmes d’achat intégrés. La Corée du Sud a donné à Apple, Google et d’autres jusqu’à la mi-octobre pour soumettre un plan visant à se conformer à la nouvelle loi. Nous sommes maintenant à la mi-novembre et Apple n’a pas encore partagé ses plans de conformité.

Dans cet esprit, nous revenons au PDG d’Epic Games, Tim Sweeney. Bloomberg rapporte que Sweeney a pris la parole lors de la conférence mondiale sur l’équité des écosystèmes d’applications mobiles en Corée du Sud plus tôt cette semaine. Sans surprise, il a utilisé la plate-forme pour attaquer les pratiques d’Apple et de Google.

« Ce dont le monde a vraiment besoin maintenant, c’est d’un magasin unique qui fonctionne avec toutes les plateformes », a déclaré Sweeney lors d’une interview à Séoul mardi. « À l’heure actuelle, la propriété des logiciels est fragmentée entre l’App Store iOS, le marché Android Google Play, différents magasins sur Xbox, PlayStation et Nintendo Switch, puis le Microsoft Store et le Mac App Store. »

Notamment, Epic a un magasin très similaire à celui que Sweeney décrivait. L’Epic Games Store a été lancé fin 2018 et a concurrencé Steam en offrant des jeux gratuits chaque semaine et en prenant une part beaucoup plus petite des revenus des développeurs.

Apple « doit être arrêté » et Google est « fou »

Le PDG d’Apple, Tim Cook, sur scène lors de la keynote de la WWDC 2021. Source de l’image : Apple Inc.

Sweeney a ensuite appelé Apple par son nom et son refus de se conformer à la loi :

Apple verrouille un milliard d’utilisateurs dans un magasin et un processeur de paiement. Désormais, Apple se conforme aux lois étrangères oppressives, qui surveillent les utilisateurs et les privent de leurs droits politiques. Mais Apple ignore les lois adoptées par la démocratie coréenne. Apple doit être arrêté.

Sweeney a également critiqué Google, qui a également interdit Fortnite du Play Store. Il a dit qu’il était « fou » que Google facture des frais sur les paiements qu’il ne traite pas. Il a déclaré aux participants qu’il était « très fier de se lever contre ces monopoles » avec eux.

Le porte-parole de Google, Dan Jackson, a offert la réponse suivante lorsque Bloomberg a contacté :

Les frais de service de Google Play n’ont jamais été simplement pour le traitement des paiements. C’est ainsi que nous fournissons gratuitement Android et Google Play et investissons dans les nombreux services de distribution, de développement et de sécurité qui prennent en charge les développeurs et les consommateurs en Corée du Sud et dans le monde.

Inutile de dire que ce combat est loin d’être terminé.

En attendant, vous pouvez toujours jouer à Fortnite sur des appareils Android si vous savez où chercher. Rendez-vous simplement sur cette page du site Web d’Epic et scannez le code QR pour commencer. Nous ne savons toujours pas quand ou si Apple autorisera un jour Fortnite à revenir sur l’App Store. Ce ne sera certainement pas de sitôt.