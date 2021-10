Le PDG du GP d’Australie, Andrew Westacott, fait le point sur la refonte d’Albert Park

Le PDG du Grand Prix d’Australie, Andrew Westacott, a déclaré que la pose d’un nouvel asphalte à Albert Park suivra des changements majeurs sur la piste.

La Formule 1 n’a pas visité le circuit d’Albert Park depuis le désastreux Grand Prix d’Australie 2020, où très tôt dans la pandémie mondiale, l’événement a été annulé peu de temps avant le début du week-end de course.

Il n’y aura pas non plus de GP d’Australie à nouveau en 2021 après une nouvelle annulation, mais ce que cela a fait est accordé un délai supplémentaire pour reprofiler le site.

Albert Park est resté relativement inchangé depuis l’arrivée de la Formule 1 en 1996, de sorte que le circuit est en train d’être repensé pour s’adapter aux challengers modernes de la Formule 1.

La voie des stands a été élargie et la chicane du virage 9/10 supprimée dans le cadre des changements, ainsi que de nombreuses autres modifications majeures.

En plus de ceux-ci, un nouvel asphalte plus abrasif sera posé.

« Il y a eu trois phases. La première phase consistait à élargir la voie des stands de deux mètres parce que les voitures sont plus grosses et qu’elles ont des cercles de braquage plus larges qu’en 1996, la voie des stands a donc été élargie », a déclaré Westacott dans une interview avec DRIVE.

«La seconde était les changements géométriques où nous avons élargi les virages au virage un, au virage trois, au virage six, nous avons supprimé le virage neuf et 10 autour de Lakeside. Nous avons considérablement modifié l’ancien virage 13, qui est maintenant le virage 11. Nous avons élargi l’ancien virage 15, qui est maintenant le virage 13.

« Tous les changements géométriques ont été effectués et nous allons maintenant, à Noël, au Nouvel An, déposer un nouvel enrobé sur l’ensemble du circuit qui sera prêt pour le 10 avril 2022.

« Nous aurons des changements géométriques conçus pour mieux s’adapter à la nouvelle aérodynamique des voitures, favoriser les dépassements, les opportunités de vitesse plus élevée et nous aurons une voie des stands qui, nous l’espérons, augmentera la limite de vitesse dans la voie des stands de 60 à 80 kilomètres. une heure.

« Donc, introduire un aspect stratégique pour les équipes, et un mélange d’asphalte, qui aura un niveau plus élevé de dégradation et d’usure des pneus car il sera légèrement plus abrasif. Encore une fois, la combinaison de plusieurs de ces changements rendra la course plus excitante. »

Le Grand Prix d’Australie figurera dans la troisième manche du calendrier record de 23 courses en 2022 plutôt que dans l’ouverture de la saison, mais Westacott est en fait enthousiasmé par cette perspective.

« Cela nous donnera plus de temps pour nous préparer. Il est intéressant de noter que ce n’est pas un changement permanent mais… c’est un nombre record de courses en 2022, ce sera 23 courses », a-t-il déclaré.

« La saison, en raison de l’arrivée tardive cette année à Abou Dhabi le 12 décembre et de la réglementation entre la fin de la dernière saison et le début de la prochaine saison, signifie que Bahreïn et l’Arabie saoudite doivent être prévu avant le début du ramadan.

« Par conséquent, la saison aura en fait des tests à Bahreïn, une première course à Bahreïn, une deuxième course en Arabie saoudite, puis ils viendront ici. Donc, cela nous donnera également une introduction du point de vue des relations publiques, car nous ne générerons pas seulement tout le battage médiatique.

«Il y aura un battage médiatique qui sortira des deux premières courses et nous sommes très, très excités d’avoir la troisième course, le 10 avril 2022 juste avant Pâques.

« [Fans] réussir à voir [Daniel] Ricciardo, ils voient les nouvelles voitures, ils voient la nouvelle configuration, les nouvelles installations. Nous nous attendons à ce que ce soit un cracker.