Ondulation (XRP)

Le PDG du groupe SBI révèle les plans d’introduction en bourse de Ripple après le règlement avec la SEC sur le procès XRP

Le PDG du groupe SBI, Yoshitaka Kitao, a révélé le projet de Ripple de rendre public une fois son cas avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis réglé. SBI est le principal actionnaire de Ripple Labs.

Kitao l’a mentionné dans son discours lors d’un appel de présentation des résultats.

Les dirigeants de Ripple prévoient de rendre Ripple public

Selon Kitao, le PDG de Ripple Brad Garlinghouse et le président exécutif Chris Larsen sont prêts pour une offre publique initiale et ont tous deux soutenu cette démarche.

Garlinghouse avait précédemment indiqué son intérêt pour un éventuel premier appel public à l’épargne (IPO) l’année dernière. Il a même prédit que les introductions en bourse deviendraient plus répandues dans l’industrie de la cryptographie, car de nombreuses entreprises s’engageraient dans cette voie.

«Au cours des 12 prochains mois, vous verrez des introductions en bourse dans l’espace crypto / blockchain. Nous n’allons pas être les premiers et nous n’allons pas être les derniers, mais je m’attends à ce que nous soyons en tête. C’est une évolution naturelle pour notre entreprise. »

Au fil des ans, SBI a investi massivement dans des sociétés de fintech comme Ripple dans le cadre de sa stratégie, selon Kitao. Il a ajouté que lorsque Ripple deviendrait publique, son investissement porterait ses fruits.

Depuis le procès de la SEC, le SBI a soutenu Ripple, montrant fermement son soutien. Le conglomérat basé au Japon a lancé une initiative pour récompenser les actionnaires avec des jetons XRP à un moment où XRP faisait face à une réaction brutale alors que plusieurs bourses le retiraient de la liste.

Cette initiative, qui a eu lieu pour la deuxième fois après le lancement du premier programme en août 2019, ne concernait que les actionnaires détenant une participation minimale de 100 ou plus.

Le combat sans fin de Ripple avec la SEC

Le procès SEC Ripple a été rempli de rebondissements depuis son début en décembre 2020.

La SEC avait intenté une action en justice contre Ripple ainsi que ses dirigeants, Garlinghouse et Larsen, alléguant qu’ils avaient levé plus de 1,3 milliard de dollars grâce à une offre de titres d’actifs numériques non enregistrée.

Jusqu’à présent, Ripple a réussi à remporter une série de victoires juridiques mineures, apportant plus d’espoir aux investisseurs et, à son tour, nourrissant le sentiment du marché du XRP, le poussant ainsi à la hausse.

Plus tôt cette semaine, le PDG de Ripple avait déclaré qu’il était satisfait de la tournure des événements concernant la lutte de son entreprise avec la SEC.

Cela fait suite à la récente accusation de harcèlement dont la SEC a accusé Ripple dans une lettre récente adressée à la juge Sarah Netburn. Ripple avait demandé des enregistrements internes et des communications à l’agence concernant Bitcoin et Ethereum, mais cela n’a pas bien plu au régulateur.

XRP / USD XRPUSD

1,3622 0,010,83 $%

Volume 8,09 b Changement 0,01 $ Ouvert 1,3622 $ Circulation 45,4 b Plafond du marché 61,85 b

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.