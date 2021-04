Changpeng Zhao, fondateur et PDG du plus grand échange mondial de crypto-monnaie, Binance, et l’un des plus grands milliardaires de crypto au monde, ne possède pas grand-chose sauf la crypto.

«Je fais partie de ces gars qui valorisent la liquidité bien plus que de posséder quelque chose. En fait, je préfère ne rien posséder », a déclaré Zhao dans une interview à Bloomberg mercredi.

Il a noté que diverses crypto-monnaies comme Bitcoin (BTC) représentaient maintenant près de 100% de sa valeur nette totale, car il ne possède pas de biens immobiliers ni beaucoup de titres fiduciaires. Lorsqu’on lui a demandé quelle part de sa valeur nette était investie dans la cryptographie, Zhao a déclaré:

«Je dirais probablement près de 100%. Je ne possède aucun fiat, le matériel physique que je possède est probablement négligeable en termes de valeur nette. C’est donc un changement de concept. Je n’utilise pas de crypto pour acheter des fiat, je n’utilise pas de crypto pour acheter des maisons. Je veux juste garder la crypto. Et je ne prévois pas de convertir ma crypto en espèces à l’avenir. «

Zhao a déclaré qu’il lui avait fallu un certain temps pour développer son portefeuille de crypto-monnaies. Après avoir acheté son premier Bitcoin, le PDG était très pressé de vendre son appartement qu’il avait racheté en 2006 à Shanghai. «J’ai vendu mon appartement pour acheter du Bitcoin et j’ai également quitté mon emploi», a-t-il déclaré. « Vous pouvez louer un appartement ou séjourner dans un hôtel – cela vous donne une liquidité beaucoup plus élevée », a ajouté Zhao.

Le PDG de Binance a précédemment affirmé qu’il ne détenait aucune monnaie fiduciaire. «Je détiens 0 fiat», a déclaré Zhao sur Twitter en février, déclarant qu’il ne convertissait la crypto en fiat que pour les paiements qui ne peuvent être effectués qu’avec de l’argent traditionnel.

Selon les données du Hurun Research Institute de Chine, Zhao est l’un des hommes les plus riches du monde dans l’industrie de la crypto et de la blockchain, classé troisième milliardaire crypto le plus riche avec une richesse totale estimée à 8 milliards de dollars en janvier 2021.