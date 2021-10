Le PDG du plus grand gestionnaire d’actifs au monde voit de grandes opportunités dans la crypto et la blockchain – mais reste critique

Le PDG de BlackRock affirme que la crypto et la blockchain pourraient jouer un rôle majeur dans l’économie mondiale, malgré sa propre appréhension quant à l’avenir de la technologie.

Dans une nouvelle interview sur Squawk Box de CNBC, Larry Fink dit qu’il est dans le « camp Jamie Dimon » en ce qui concerne les crypto-monnaies. Jamie Dimon, PDG du géant bancaire JPMorgan, est connu pour critiquer Bitcoin et crypto, et a récemment déclaré que BTC était « sans valeur ».

Fink explique,

«Nous étudions la blockchain et l’ensemble du concept de crypto et nous pensons qu’il jouera un très grand rôle, qu’il s’agisse d’une monnaie gouvernementale crypto…

Je suis probablement plus dans le camp Jamie Dimon, mais je suis fasciné par l’intérêt de tant de gens. C’est fantastique, j’aime le fait que de plus en plus de gens cherchent à investir dans différentes choses, je pense que c’est une très bonne action positive. Je ne suis pas un étudiant de Bitcoin [BTC] et où ça va aller, donc je ne peux pas vous dire si ça va être 80 000 $ ou zéro.

Mais je crois qu’il y a un rôle énorme pour une monnaie numérisée, et je pense que cela va aider les consommateurs du monde entier. Qu’il s’agisse de Bitcoin ou plus d’une monnaie numérique officielle du gouvernement, un dollar numérique, cela se jouera. »

Fink dirige BlackRock depuis 1988, et la société supervise actuellement près de 10 000 milliards de dollars d’actifs. Il pense que l’industrie de la cryptographie entraînera à la fois de grands gagnants et de grands perdants.

« Si cela va bien se dérouler à long terme, nous verrons. Comme je l’ai dit, je vois d’énormes opportunités dans une monnaie numérique liée à la blockchain, et c’est là que je pense que ça va, et cela va créer de grands gagnants et de grands perdants.

