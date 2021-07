Le PDG d’Ubisoft répond à la lettre des employés exigeant un changement structurel durable

Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft, a publié une lettre interne en réponse aux centaines d’employés de l’entreprise qui ont signé une lettre de soutien aux travailleurs d’Activision Blizzard qui ont organisé un débrayage massif le mercredi 28 juillet.

Dans la déclaration, qui a été partagée avec GameSpot, Guillemot a déclaré qu’Ubisoft souhaitait “réitérer notre engagement à créer un changement réel et durable” dans l’entreprise. Il a passé en revue une liste d’actions qu’Ubisoft a prises à la suite des allégations de harcèlement sexuel et d’accusations toxiques sur le lieu de travail de l’année dernière. Cela comprend la refonte des processus RH, l’installation d’un nouveau code de conduite, le déploiement de programmes de formation obligatoires et l’embauche de nouveaux dirigeants.

Guillemot a également parlé directement à la lettre de l’employé. Il a déclaré que la haute direction comprend que les employés souhaitent améliorer les conditions de travail chez Ubisoft, réitérant que cet engagement est une priorité pour toutes les personnes impliquées.

“La lettre d’hier exprime l’inquiétude des employés qui souhaitent faire d’Ubisoft un endroit meilleur”, a déclaré Guillemot. “Nous avons clairement entendu dans cette lettre que tout le monde n’est pas confiant dans les processus qui ont été mis en place pour gérer les rapports d’inconduite. C’est une priorité absolue pour Anika [Grant, Ubisoft’s Chief People Officer who was hired this past April], qui continue de s’assurer qu’ils sont robustes et indépendants. En plus de nos processus actuels, nous recrutons actuellement un nouveau VP Global Employee Relations.”

La lettre, qui, selon le journaliste d’Axios Stephen Totilo, a maintenant été signée par près de 1 000 employés d’Ubisoft, a félicité les travailleurs d’Activision Blizzard pour avoir organisé un énorme débrayage pour protester contre la misogynie et le sexisme qui facilitent une culture de “frat boy” chez ce dernier éditeur de jeux. Simultanément, les employés d’Ubisoft ont appelé leur propre éditeur pour avoir donné aux agresseurs de nombreuses secondes chances.

“Cela ne devrait plus être une surprise pour personne : employés, cadres, journalistes ou fans que ces actes odieux se produisent”, a déclaré le groupe d’employés d’Ubisoft. “Il est temps d’arrêter d’être choqué. Nous devons exiger que de réelles mesures soient prises pour les empêcher. Les responsables doivent être tenus responsables de leurs actes.”

Activision Blizzard est au centre d’un récent procès intenté par le California Department of Fair Employment and Housing qui accusait l’entreprise de créer une culture qui rabaisse et exploite les femmes et les personnes de couleur. Activision Blizzard – et divers dirigeants actuels et anciens – ont réagi de manière vertigineuse, ce qui a finalement conduit à un tas d’excuses.

Lettre complète d’Yves Guillemot :

Bonjour à tous,

Comme beaucoup d’entre vous le savent, une lettre ouverte signée par les membres actuels et anciens de l’équipe Ubisoft a été publiée hier. Pour ceux d’entre vous qui ne l’ont pas vu, vous pouvez trouver l’article ici avec notre déclaration externe. Cette lettre exprimait un fort soutien aux développeurs d’Activision Blizzard et plaidait en faveur d’un changement à grande échelle au sein de notre industrie. Cela a également soulevé des inquiétudes concernant Ubisoft et notre culture. Nous avons examiné cette lettre en tant qu’équipe de direction et nous prenons les problèmes qu’elle soulève au sérieux. Pour cette raison, je tiens personnellement à réitérer notre engagement à créer un changement réel et durable chez Ubisoft.

Nous avons fait d’importants progrès au cours de la dernière année. Depuis l’été dernier, nous avons mis en place de nouveaux outils de signalement anonyme, remanié nos processus RH, y compris de nouvelles politiques mondiales pour prévenir et gérer la discrimination, les représailles, le harcèlement, installé un nouveau code de conduite, déployé une formation obligatoire, établi un groupe de révision du contenu et nouveau leadership dans les grands studios, RH, D&I, Editorial et Production. Ce sont des avancées importantes, mais il s’agit d’un long processus et il reste encore du travail à faire.

La lettre d’hier exprime les inquiétudes des employés qui souhaitent faire d’Ubisoft un endroit meilleur. Nous avons clairement entendu dans cette lettre que tout le monde n’a pas confiance dans les processus qui ont été mis en place pour gérer les rapports d’inconduite. C’est une priorité absolue pour Anika, qui continue de s’assurer qu’ils sont robustes et indépendants. En plus de nos processus actuels, nous recrutons actuellement un nouveau VP Global Employee Relations.

J’ai toujours valorisé la liberté d’expression chez Ubisoft, et je crois fermement que c’est la clé pour nous. C’est pourquoi l’année dernière, nous avons lancé plus de 300 sessions d’écoute avec plus de 1 500 membres de l’équipe ainsi que l’enquête à l’échelle de l’entreprise et l’audit mondial. Les commentaires de ces initiatives ont été inestimables pour faire avancer notre plan, et nous offrirons de nouvelles sessions pour vous permettre à tous de partager des réflexions et des commentaires supplémentaires sur ces sujets. Une nouvelle enquête à l’échelle de l’entreprise (anciennement connue sous le nom d’Express Yourself) sera lancée avant la fin de l’année. Nous continuerons également à responsabiliser notre réseau de groupes de ressources pour les employés (ERG), en créant plus de visibilité et de soutien du leadership pour continuer à apporter de nouvelles idées et initiatives à la table.

Vous pouvez vous attendre à une autre mise à jour au troisième trimestre, y compris les prochaines étapes du projet Valeurs, D&I et notre feuille de route RH. Je vous encourage à continuer à partager vos commentaires et expériences; vous pouvez me contacter personnellement, parler avec votre direction ou partager des commentaires sur Mana. Moi-même et toute l’équipe de direction nous sommes engagés à construire un meilleur Ubisoft pour nous tous.