Le PDG d’Ubisoft répond à la lettre ouverte des employés, mais le groupe affirme que “peu de points semblent avoir été résolus”

Le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, a répondu à une lettre ouverte publiée par les employés plus tôt cette semaine, et sa réponse n’a pas été aussi bien accueillie qu’espéré par ceux qui travaillent dans l’entreprise.

Plus tôt cette semaine, plus de 500 (maintenant plus de 1 000) membres du personnel actuels et anciens d’Ubisoft ont signé une lettre ouverte à l’entreprise, critiquant l’échec de l’éditeur français à apporter des changements appropriés après le scandale de l’année dernière impliquant des membres de la haute direction.

En réponse, le PDG de l’entreprise, Yves Guillemot, a envoyé un courrier aux employés, réitérant les déclarations précédentes faites après l’éclatement du scandale, déclarant que l’entreprise avait fait des « progrès importants » au cours de l’année écoulée et que l’entreprise prenait au sérieux les problèmes soulevés dans la lettre de cette semaine.

La déclaration de Guillemot, partagée par Stephen Totilo d’Axios, mentionne également qu’une “nouvelle enquête à l’échelle de l’entreprise” sera lancée d’ici la fin de l’année et qu’Ubisoft recherche un nouveau VP des relations sociales mondiales.

“La lettre d’hier exprime l’inquiétude des employés qui souhaitent faire d’Ubisoft un endroit meilleur”, a déclaré Guillemot. C’est une priorité absolue pour Anika [Grant], qui continue de s’assurer qu’ils sont robustes et indépendants.

Malgré la réponse, le groupe qui a rédigé la lettre originale a déclaré à GI.biz que peu des “points du groupe semblent avoir été abordés”.

Le groupe a déclaré qu’il était bien conscient que la société avait apporté quelques améliorations, mais il affirme qu’Ubisoft continue de “protéger et promouvoir les contrevenants connus et leurs alliés”.

Le groupe souhaite également que les changements au sein de l’entreprise se fassent en collaboration avec les salariés « à tous les niveaux ».

“En étant le premier à démarrer cette collaboration, Ubisoft a l’opportunité d’être à l’avant-garde de la création d’un avenir meilleur pour l’industrie des jeux”, indique la lettre. « Nous exigeons que ce travail se fasse en collaboration avec les employés à tous les niveaux.

« Nous voulons voir un changement réel et fondamental au sein d’Ubisoft et dans l’ensemble de l’industrie, pour le bien de nos membres. Encore une fois, nous attendons avec impatience une réponse qui réponde à tous les problèmes soulevés et qui reconnaisse correctement nos demandes. »

L’année dernière, divers rapports d’employés actuels et anciens ont brossé un tableau peu accueillant de l’entreprise, avec des allégations d’inconduite sexuelle attribuées au directeur d’Assassin’s Creed Valhalla, Ashraf Ismail, et plusieurs dirigeants et managers appelés pour abus, discrimination et encore plus d’inconduite sexuelle. .

À la suite de l’annonce de l’actualité, Ubisoft a suspendu les vice-présidents Tommy François et Maxime Béland et a créé un portail en ligne permettant aux employés de signaler anonymement le harcèlement.