Le PDG d’UMG, Lucian Grainge, gagnera plus de 200 millions de dollars en 2021 après son introduction en bourse

Le PDG d’Universal Music Group, Lucian Grainge, devrait gagner plus de 200 millions de dollars en 2021 – plus que les revenus combinés de 2019 (attribuables au streaming et aux ventes) de chaque auteur-compositeur au Royaume-Uni – et le salaire massif de l’homme de 61 ans suscite des critiques. de certains fans, organisations de l’industrie et législateurs.

Plusieurs points de vente régionaux ont fait état de l’aubaine dont Lucian Grange devrait profiter en 2021, et la part du lion de la somme de plusieurs millions de dollars proviendra des bonus uniques associés à l’introduction en bourse d’Universal Music en septembre 2021. (Soit dit en passant, les dirigeants de Warner Music ont reçu des millions d’actions après les débuts de leur entreprise en bourse en 2020. En tenant compte du cours de clôture de WMG aujourd’hui, 48,15 $, les 189 856 actions que le PDG Stephen Cooper a obtenues au début de 2021 vaudraient 9,14 millions de dollars. )

Mais Lucian Grainge est sur le point de gagner 123 millions de livres sterling (165,05 millions de dollars au taux de change actuel) grâce aux bonus susmentionnés, selon The Guardian, y compris une compensation supplémentaire sur les 10 % des parts qu’UMG a vendues avant l’introduction en bourse. Cet afflux de capitaux important pourrait faire passer le salaire de Grainge en 2021 au-delà de 150 millions de livres sterling (201,29 millions de dollars) – le montant total que les auteurs-compositeurs britanniques ont gagné (à nouveau grâce au streaming, aux ventes et aux téléchargements) en 2019, selon l’Office britannique de la propriété intellectuelle.

Comme mentionné initialement, le fait que le directeur UMG de 10 ans, Grainge, pourrait faire baisser plus que les salaires annuels combinés de tous les auteurs-compositeurs du Royaume-Uni – 67 millions d’habitants – suscite une forte réticence de la part des professionnels de l’industrie, des politiciens et autres. De plus, les critiques des législateurs sont particulièrement importantes, car le comité DCMS de la Chambre des communes a appelé cet été à une « réinitialisation complète » de l’espace de diffusion de musique en continu. Et l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a officiellement dévoilé le mois dernier « une étude de marché sur le streaming musical ».

« Les vrais héros sont les auteurs-compositeurs et musiciens qui, avec leur musique, font de ce monde un endroit meilleur », a récemment écrit la députée de Tatton Esther McVey sur les réseaux sociaux, y compris avec la publication d’une photo montrant le soutien de Nile Rodgers à sa position. « Donc, je les soutiens absolument dans leur tentative d’obtenir un paiement équitable lorsque leur musique est diffusée en continu. Une juste journée de salaire pour une bonne journée de travail.

« Un tel déséquilibre : UN patron de label majeur gagne PLUS cette année que CHAQUE auteur-compositeur et compositeur britannique a gagné grâce au streaming et aux ventes en 2019 », a écrit Crispin Hunt, président de l’Académie Ivors. « Je sais que Sir Lucian est un fan de musique et aime penser qu’il a sauvé la musique, mais ce faisant, il est devenu son plus grand Robber Baron. »

Au moment de la rédaction de cet article, Lucian Grainge ne semblait pas avoir répondu aux critiques liées au salaire via un communiqué de presse ou une déclaration publique. Inutile de dire qu’il sera intéressant de voir comment le contrecoup est pris en compte dans l’enquête de la CMA et dans toutes les initiatives réglementaires ultérieures ciblant l’industrie musicale britannique.

Universal Music a enregistré des revenus et des gains de streaming à deux chiffres au troisième trimestre 2021, et l’action de la société (UMG sur Euronext Amsterdam) a vu sa valeur augmenter de 3,68 % aujourd’hui, à 27,49 € (31,56 $) par action.