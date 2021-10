Le PDG d’une entreprise d’investissement d’un milliard de dollars investit dans l’éther en tant que « bitcoin programmable »

Ethereum (ETH)

Le PDG d’une entreprise d’investissement de 95 milliards de dollars, Barry Sternlicht, investit dans Ethereum en tant que « Bitcoin programmable »

AnTy15 octobre 2021

Le milliardaire Barry Sternlicht a révélé cette semaine qu’il possédait les meilleures crypto-monnaies, Bitcoin (BTC) et Ether (ETH), en raison de la quantité excessive d’impression d’argent dans le monde.

Le président-directeur général de Starwood Capital Group, une société d’investissement avec 95 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM), a parlé des crypto-monnaies dans une interview avec CNBC, où il a noté qu’il était logique d’y investir comme moyen de diversifier un portefeuille. .

« La raison pour laquelle je possède du bitcoin est que le gouvernement américain, et tous les gouvernements de l’hémisphère occidental, impriment de l’argent jusqu’à la fin des temps, et il s’agit d’une quantité finie de quelque chose et il peut être échangé à l’échelle mondiale. »

Dans le même temps, il a qualifié Bitcoin de « pièce de monnaie stupide », affirmant que son seul objectif est d’être une réserve de valeur et qu’il est incroyablement volatile. Voici son deuxième investissement, Ether, qui est

« un Bitcoin programmable, et il y a des tonnes d’autres pièces construites sur ce système. »

Interrogé sur le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, qualifiant Bitcoin de « sans valeur », Sternlicht a déclaré: « L’or est aussi un peu sans valeur » malgré le métal précieux ayant certaines « utilisations industrielles ».

De plus, Sternlicht, d’une valeur de 4,4 milliards de dollars, est « devenu très intéressé par la technologie blockchain dans son ensemble », qui, selon lui, « va tout changer ».

« Nous sommes probablement en première manche. »

