Le PDG est un HODLer ⋆ Crypto nouveaux médias

Les clients de l’entreprise de mode allemande Philipp Plein International AG auront la possibilité d’acheter des produits dans des actifs numériques au lieu de la monnaie fiduciaire. Les devises virtuelles prises en charge seront 15 et incluront les principales – Bitcoin et Ethereum.

« Les crypto-monnaies sont l’avenir »

Dans une publication récente sur Instagram, le groupe de mode Philipp Plein a annoncé qu’il commencerait à accepter les paiements en crypto-monnaies. Les clients de la société peuvent désormais payer des vêtements, des chaussures et d’autres produits en Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et plus d’une douzaine d’actifs numériques supplémentaires. La firme a ajouté qu’elle accepterait le nouveau mode de paiement à la fois sur la plateforme web et dans ses magasins physiques :

“Nous commençons à accepter 15 crypto-monnaies différentes en ligne sur plein.com et également dans nos magasins.”

Le fondateur et directeur général du groupe de mode – Philipp Patrick Plein – a déclaré qu’il était un fervent partisan des actifs numériques. De plus, l’Allemand a admis qu’il est un hodler :

“Je suis un investisseur en crypto et je crois en l’avenir de la crypto – c’est pourquoi j’ai décidé d’offrir ce mode de paiement dans mes magasins et en ligne… ensemble, nous faisons l’HISTOIRE.”

Philipp Plein International AG a récemment annoncé son intention d’atteindre un chiffre d’affaires record de 100 millions d’euros en 2021. Le PDG a exprimé l’espoir qu’avec l’aide de la nouvelle initiative de crypto-monnaie, l’entreprise a de meilleures chances d’atteindre cette étape :

«Je crois que les crypto-monnaies sont l’avenir et mon équipe et moi avons pris un engagement majeur en temps et en ressources, en effectuant toutes les modifications système nécessaires afin d’adopter ce nouveau type de monnaie. Je suis très heureux de pouvoir offrir à nos clients cet outil de paiement supplémentaire et la flexibilité qui y est associée.

Autres entreprises qui ont accepté les paiements cryptographiques

L’adoption récente de la crypto-monnaie ne s’arrête pas à Philipp Plein. Selon un communiqué de presse, la société britannique Hill Helicopters s’est associée à la bourse CoinCorner pour permettre à ses clients d’acheter des avions de luxe avec Bitcoin. Le fondateur et PDG de la société – Jason Hill – a commenté :

« Dans ce qui était une première pour Hill Helicopters, nous venons d’accepter le paiement en Bitcoin d’un client pour l’hélicoptère HX50, et plusieurs autres suivront. Cela a été traité via CoinCorner et représente une nouvelle dimension passionnante pour passer une commande pour ce superbe avion de luxe, qui conviendra particulièrement aux propriétaires de pilotes privés. »

À son tour, Ben Collins – responsable du développement commercial chez CoinCorner – a déclaré :

Nous sommes vraiment ravis d’annoncer ce partenariat unique ; ce fut un plaisir de travailler avec Hill Helicopters pour aider à développer l’adoption de Bitcoin dans le secteur des aviateurs.

De plus, Fasig-Tipton deviendrait la première vente aux enchères de pur-sang à accepter les paiements en actifs numériques. Ainsi, les gens pourraient acheter des chevaux avec Bitcoin, Ethereum ou d’autres actifs virtuels. L’entreprise s’est associée à l’échange populaire CryptoCom pour réaliser le déménagement.

Son président Boyd Browning Jr a estimé que cela permettrait à plus d’individus de “participer à l’espace crypto dans le monde exaltant des courses de chevaux”.

Kris Marszalek – co-fondateur et PDG de CryptoCom – a déclaré que le partenariat mutuel profiterait à la fois à Fasig-Tipton et à sa plate-forme de négociation, laissant entendre que le secteur des enchères de chevaux est un grand marché avec de nombreux clients prospères.

