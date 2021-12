Le PDG et directeur de l’équipe de Williams, Jost Capito, est testé positif au COVID-19

Le PDG et directeur de l’équipe de Williams, Jost Capito, manquera le Grand Prix d’Arabie saoudite après avoir été testé positif au COVID-19.

Le test positif de l’Allemand de 63 ans a été annoncé par l’équipe le matin de la veille du week-end de course inaugural sur le circuit de la rue de Jeddah.

Comme les directives du gouvernement britannique prévoient qu’un individu s’auto-isole pendant 10 jours à compter du premier jour de ses symptômes COVID ou, si aucun n’est ressenti, le jour du test positif, cela signifie que Capito est également susceptible de manquer la finale de 2021, le Grand Prix d’Abu Dhabi, le 12 décembre et les tests d’après-saison, également à Yas Marina, juste après.

Un communiqué de l’équipe Williams a déclaré: « Williams Racing peut confirmer que le PDG et directeur de l’équipe Jost Capito a été testé positif pour COVID-19 avant de se rendre à Djeddah pour le Grand Prix d’Arabie saoudite de ce week-end.

«Jost suit désormais les directives des autorités sanitaires nationales du Royaume-Uni. Il n’y a pas eu d’impact plus large sur le personnel de Williams Racing et l’équipe continuera à opérer en bordure de piste comme prévu.

L’Arabie saoudite sera, bien sûr, la première course depuis le décès de Sir Frank Williams et l’équipe et la Formule 1 ont confirmé que des « hommages communs » seront rendus à l’une des figures les plus emblématiques de l’histoire du sport.

« Nous [head to Saudi Arabia] avec le cœur lourd à la suite du décès de notre fondateur et ancien directeur d’équipe, Sir Frank Williams, à l’âge de 79 ans. Sir Frank était un coureur dans l’âme et nous courrons en son honneur ce week-end, avec de nombreux hommages prévus pour célébrer sa vie extraordinaire », a déclaré Williams en avant-première de la course.

Le responsable des performances des véhicules de Williams, Dave Robson, qui assumera peut-être plus de responsabilités en l’absence de Capito, a ajouté : sa mémoire comme une source de fierté et d’inspiration.

Il semble également probable que Capito ait travaillé pour la dernière fois aux côtés de George Russell, qui quitte Williams à la fin de cette saison pour rejoindre Mercedes.

Le successeur de Russell dans l’équipe Williams, aux côtés de Nicholas Latifi, sera Alex Albon.

Le prédécesseur de Capito en tant que directeur d’équipe, Simon Roberts, a dû manquer le Grand Prix de Turquie de l’année dernière en raison d’un test COVID-19 positif.