Le PDG et le directeur financier de Codemasters partent des mois après l’acquisition d’EA

Le PDG de Codemasters Frank Sagnier (photo) et le directeur financier de la société Rashid Varachia ont démissionné de leurs fonctions.

Tel que rapporté par GamesIndustry.biz, le duo a quitté l’entreprise quelques mois seulement après son rachat par le géant américain de l’édition Electronic Arts. EA insiste sur le fait que le départ de ces cadres a “toujours fait partie du plan”.

“Depuis son arrivée en 2014, Frank a conduit Codemasters à une position de studio d’experts de la course automobile de renommée mondiale, et a permis à leur talent de classe mondiale et à leur passion pour le sport automobile de briller et d’exceller sur la scène mondiale”, a déclaré un porte-parole d’EA.

« Le leadership financier de Rashid a également fait partie intégrante du succès de Codemasters, ses contributions incluent la conduite d’acquisitions clés, la cotation en bourse en 2018, et la direction de la diligence raisonnable et de l’intégration de Codemasters dans EA.

“Nous sommes incroyablement reconnaissants à Frank et Rashid pour tout ce qu’ils ont fait pour Codemasters et Electronic Arts, et nous leur souhaitons tous le meilleur. Nous savons que la culture qu’ils ont créée et leur esprit d’innovation vivront au studio à travers leur équipe de direction exceptionnelle.”

Electronic Arts a acheté Codemasters pour 1,2 milliard de dollars en février de cette année, après avoir surenchéri sur le géant de Grand Theft Auto Take-Two.

