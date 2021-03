Le PDG et le directeur financier de Tesla ont officiellement de nouveaux titres: «Master of Coin» et «Technoking»

Elon Musk, directeur général du constructeur automobile électrique Tesla, a maintenant un nouveau titre, «Technoking», tandis que le directeur financier de la société, Zach Kirkhorn, sera désormais connu sous le nom de «Master of Coin».

Ces nouveaux titres ont été révélés lundi dans le dossier déposé par la société auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Le document lit,

«À compter du 15 mars 2021, les titres d’Elon Musk et de Zach Kirkhorn sont respectivement passés à Technoking of Tesla et Master of Coin.»

Elon et Zach conserveront également leurs positions respectives de PDG et de CFO indiquées dans le dossier.

Musk est connu pour ses singeries et a eu de fréquents conflits avec les régulateurs de la SEC. Il est également un partisan de Bitcoin et tweeté La semaine dernière:

«BTC (Bitcoin) est un anagramme de TBC (The Boring Company)…« Les deux font du minage et utilisent des blocs et des chaînes. »

Plus tôt ce mois-ci, son entreprise a également investi 1,5 milliard de dollars dans la principale crypto-monnaie qui a aidé Bitcoin à attirer davantage l’attention d’autres sociétés.

Cet investissement croissant des investisseurs institutionnels et des entreprises est la «financiarisation du bitcoin», a déclaré Masafumi Yamamoto, stratège en chef des devises chez Mizuho Securities. «Cela devient un atout que les investisseurs ne peuvent plus ignorer.»

Le fondateur et PDG de SpaceX est particulièrement friand de Dogecoin (DOGE) et tweete constamment sur la pièce à ses 49 millions d’abonnés. Une pièce meme inspirée du Shiba Inu.

Ce week-end, Musk a publié plusieurs tweets en référence à la pièce, l’un d’eux disant: «Je reçois un #resistanceisfutile Shiba Inu.»

Origine de l’après-midi Doge Day:

Les anciens Romains ont sacrifié un Dogecoin au début des Doges Days pour apaiser la rage de Sirius, croyant que l’étoile était la cause du temps chaud et sensuel. – Elon Musk (@elonmusk) 13 mars 2021

«Le doge épelé à l’envers est Egod», lit-on dans un autre tweets de Musk.

Le post Le PDG et le directeur financier de Tesla ont officiellement de nouveaux titres: «Master of Coin» et «Technoking» sont apparus pour la première fois sur BitcoinExchangeGuide.