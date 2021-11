Le PDG Jack Dorsey se retire de Twitter, confirme l’entreprise

Jack Dorsey, PDG de Twitter.

. – Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, démissionnera mais restera membre du conseil d’administration de la plate-forme de médias sociaux, a annoncé lundi la société dans un communiqué.

Dorsey sera remplacé par Parag Agrawal, directeur de la technologie de Twitter.

« J’ai décidé de quitter Twitter parce que je pense que l’entreprise est prête à laisser ses fondateurs derrière elle. Ma confiance en Parag en tant que PDG de Twitter est profonde. Son travail au cours des 10 dernières années a été transformateur. Je suis profondément reconnaissant pour ses compétences, cœur et âme. Il est temps pour lui de diriger », a déclaré Dorsey dans un communiqué.

Le départ intervient six ans après que Dorsey est revenu au poste de PDG pour aider à redresser le secteur des médias sociaux. Pendant le mandat de Dorsey, Twitter a atteint la rentabilité, a publié son premier trimestre de 1 milliard de dollars et a commencé à tester et à lancer une large gamme de fonctionnalités pour engager les utilisateurs. Mais Twitter, comme ses pairs, a également dû faire face au défi de la modération du contenu, ainsi qu’à une surveillance croissante des législateurs et du public.

CNBC a été le premier à signaler le départ prévu de Dorsey lundi. Les actions de Twitter ont augmenté jusqu’à 10% dans les échanges pré-boursiers le lundi suivant le rapport, avant d’abandonner une partie de ces gains.