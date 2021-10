Le PDG légèrement fou de Bell quitte l’entreprise

29 octobre 2021 – 14h22

Le PDG du fabricant de Project CARS Slightly Mad Studios, Ian Bell, quitte l’entreprise.

L’exécutif a révélé la nouvelle via Twitter, affirmant que travailler dans l’entreprise était un « privilège ». Il est le dernier membre de la direction de niveau C à quitter Codemasters après l’acquisition du spécialiste des courses par le géant américain de l’édition Electronic Arts pour 1,2 milliard de dollars en février 2021.

Slightly Mad a été racheté par Codemasters en novembre 2019. Le PDG et le directeur financier de ce dernier – Frank Sagnier et Rashid Varachia – ont démissionné de la société en juillet à la suite de l’acquisition de la société par EA.

« Slightly Mad Studios a commencé comme un rêve fou par un groupe de fans de course ambitieux dans un studio à la fin des années 90 », a écrit Bell.

« Avec l’avenir du studio assuré, le moment est venu pour moi de me retirer. Cela a été une aventure et un privilège de partager nos rêves avec vous. Merci. »

Pendant que nous écrivons à propos de Bell, il convient probablement de se rappeler que c’est lui qui a annoncé que Slightly Mad travaillait sur une console de jeux appelée Mad Box au début de 2019. Ce matériel ne s’est jamais matérialisé, les investisseurs tirant apparemment de l’argent après Google dévoile son service de streaming cloud Stadia.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le business des jeux. Il a débuté au journal commercial britannique MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant que rédacteur en chef du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer/Guardian et Esquire UK.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/job-news/72607/slightly-mad-ceo-bell-departs-company/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));