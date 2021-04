Le PDG partant de GameStop reçoit un parachute doré de 179 millions de dollars

Le PDG de GameStop, George Sherman (photo), reçoit 179 millions de dollars pour avoir quitté son emploi.

C’est selon un rapport de ., qui dit que l’exécutif recevra une énorme somme d’argent pour démissionner. En effet, depuis l’année dernière, GameStop a récompensé Sherman avec des actions liées à son temps dans l’entreprise plutôt qu’à sa performance.

À ce moment-là, les actions GameStop valaient une fraction de leur valeur actuelle. À la clôture du marché le 21 avril, le cours de l’action de la société était de 158,51 $; pour une grande partie de 2020, cela ne valait pas plus de 10 $. En d’autres termes, ce qui aurait été une compensation «raisonnable» pour avoir quitté son poste – quoi que cela signifie même plus – est devenu une somme d’argent absolument absurde à tous égards.

GameStop a annoncé plus tôt cette semaine que Sherman démissionnait. Cela fait suite à des informations selon lesquelles l’entreprise recherchait un nouveau PDG, le nouveau président Ryan Cohen cherchant à amener l’entreprise dans une direction plus axée sur le commerce électronique.

La société a connu un début plutôt maniaque jusqu’en 2021; en janvier, les utilisateurs de Reddit du sous-répertoire r / WallStreetBets ont pu faire grimper massivement le cours de l’action de GameStop en raison des niveaux élevés de paris des institutions financières contre le détaillant de jeux.

Le directeur financier Jim Bell a annoncé son départ en février, mais des rapports ont émergé peu de temps après avoir déclaré qu’il avait été contraint de démissionner. GameStop a également embauché Amazon et Google vétérinaire Jenna Owens en tant que nouveau COO.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72124/departing-gamestop-ceo-given-179m-golden-parachute/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));