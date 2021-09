Le PDG quitte Salvatore Ferragamo en pleine forme alors que l’entreprise renoue avec les bénéfices – WWD

MILAN — Salvatore Ferragamo est “de retour en territoire positif”, affichant “un ensemble remarquable” de résultats et revenant dans le noir au premier semestre, a déclaré mardi la directrice générale Micaela le Divelec Lemmi, notant qu’elle quittait une entreprise qui « est prêt à relever de nouveaux défis, avec un bilan positif après la tempête COVID-19. »

L’exécutif devrait quitter la société basée à Florence mercredi, pour succéder l’année prochaine à Marco Gobbetti, l’actuel PDG de Burberry. Lors de son dernier appel aux analystes et à la presse, elle s’est manifestement réjouie de pouvoir annoncer que Ferragamo au cours du semestre clos le 30 juin a enregistré un bénéfice net, y compris une participation minoritaire, de 33 millions d’euros. Cela se compare à une perte de 86 millions d’euros au cours de la même période l’an dernier.

“Je laisse l’entreprise propre et saine pour de nouveaux développements”, a déclaré le Divelec Lemmi, un vétéran de Gucci qui a d’abord rejoint Ferragamo en tant que directeur général et a été nommé PDG en 2018.

Au premier semestre, les revenus ont augmenté de 44,2% à 524 millions d’euros, contre 363 millions d’euros au cours de la même période l’année dernière, malgré les restrictions en cours sur les voyages internationaux et les blocages dans certains pays en raison de la pandémie. Les ventes du deuxième trimestre 2021 ont augmenté de 91,3%.

Interrogé par un analyste sur le moment de l’arrivée de Gobbetti, le vice-président exécutif Michele Norsa, qui a obtenu tous les pouvoirs d’administration ordinaire dans la transition, a déclaré qu’il ne pouvait pas divulguer plus de détails, sauf pour dire que Burberry a confirmé que Gobbetti partirait à la fin. de l’année, et qu’il était « trop tôt pour parler de projets futurs ».

Ferragamo aura une nouvelle organisation début 2022, a-t-il poursuivi, notant qu’en plus d’un nouveau directeur des opérations arrivé en juillet, la société dévoilera les nominations de nouveaux PDG en charge de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique et régions de l’Amérique du Nord dans les prochains mois.

Le Divelec Lemmi devait rester PDG de la société jusqu’au 31 décembre 2023.

Tout en remerciant le Divelec Lemmi « non seulement au nom de l’entreprise », mais en exprimant également « une très forte appréciation personnelle pour son soutien, son engagement et son professionnalisme continus au cours des 14, 15 derniers mois de collaboration », il a répondu à une question sur le choix. de Gobbetti.

Soulignant la recherche approfondie avant la sélection finale, il a déclaré qu’il était “agréable d’avoir une personne qui développera l’entreprise à long terme”, vantant l’expérience de Gobbetti dans le secteur de la mode et du luxe et dans la gestion d’une entreprise publique. “Avec la meilleure équipe de professionnels, j’espère et je crois qu’il est la personne pour le développement futur de Ferragamo”, a déclaré Norsa.

S’agissant des chiffres, il a également souligné les chiffres “très encourageants”, soulignant que l’entreprise “passait par un processus d’évolution articulé qui s’achèvera au début de l’année prochaine”.

Il a souligné les efforts très importants de la direction pour redresser l’entreprise, en se concentrant sur l’amélioration des marges, la rationalisation des opérations et le suivi des coûts. Norsa et le Divelec Lemmi ont tous deux vanté une amélioration du mix des ventes à plein prix, une croissance dans toutes les catégories de produits et dans toutes les zones géographiques et en particulier dans les régions à forte marge telles que l’Amérique du Nord, la Chine et la Corée du Sud, qui ont été les principaux contributeurs.

Le Divelec Lemmi a déclaré que Ferragamo avait pris des mesures concrètes pour se concentrer sur ses clients.

Au premier semestre, le résultat avant intérêts, impôts et amortissements s’élève à 144 millions d’euros, contre 32 millions d’euros à la même période l’an dernier.

Le résultat d’exploitation s’élève à 66 millions d’euros, contre une perte d’exploitation de 72 millions d’euros.

Au 30 juin, le groupe compte 639 points de vente dont 398 magasins en propre et 241 magasins en propre.

Au premier semestre, les ventes au détail ont augmenté de 46,3% à 381,3 millions d’euros, soit 72,8% du total. Au deuxième trimestre, les revenus du commerce de détail ont augmenté de 81,4%, la Grande Chine, l’Amérique du Nord, l’Amérique latine et la Corée du Sud dépassant le niveau de revenus d’avant COVID-19.

Le canal de commerce électronique direct a continué de croître, affichant un gain de 70,6 %.

Le canal de gros a augmenté de 41,1% à 138 millions d’euros, représentant 26,4% du total.

Au deuxième trimestre 2021, les revenus de gros ont grimpé de 134% par rapport à la même période l’année dernière, malgré les défis persistants du canal de vente au détail de voyages.

Le Divelec Lemmi et Norsa ont tous deux souligné la pertinence de la Chine, qui a augmenté de 30% à prix plein par rapport à 2019. La Chine continentale représentait 25% de l’activité de l’entreprise, a déclaré le directeur financier Alessandro Corsi.

Au premier semestre, la zone Asie-Pacifique a été confirmée comme le principal marché de Ferragamo, avec des ventes en hausse de 35,2% à 222,2 millions d’euros, représentant 42,4% du total.

Au cours de la période, le canal de vente au détail dans la Grande Chine a affiché une croissance de 45 % de son chiffre d’affaires à taux de change constants. En particulier, le canal de vente au détail en Chine a enregistré une augmentation de ses revenus de 47,4% et la Corée du Sud a également enregistré une croissance de 21,9%.

«Nous sommes confiants dans [South] La Corée et la Chine même si certaines mesures COVID-19 ont eu un impact sur les opérations des magasins en août », a déclaré Norsa. « La Chine a été le moteur de croissance le plus puissant pour Ferragamo dans le passé et [will be so] à l’avenir.”

Le Divelec Lemmi a connu une accélération en Chine et aux États-Unis fin juillet, mais a admis qu’il y avait des signes de “rééquilibrage des achats en Chine après les dépenses de vengeance de l’année dernière”.

Norsa a déclaré qu’il pensait que “l’Occident a mal compris certains des commentaires du président chinois Xi Jinping [on the redistribution of wealth]. La prospérité est toujours l’objectif principal de la direction actuelle. [The president] fait référence à une richesse excessive [obtained] trop rapide, et une redistribution vers une classe plus nombreuse et moyenne entraînera une demande encore plus grande de qualité premium », a-t-il soutenu.

Norsa a déclaré qu’il était plus préoccupé par les restrictions possibles et préliminaires du COVID-19 avant les Jeux olympiques de Pékin l’année prochaine.

Les ventes au Japon ont augmenté de 13,4% à 41 millions d’euros. En particulier, les ventes du deuxième trimestre dans la région ont bondi de 55 % par rapport au deuxième trimestre de l’année dernière.

Globalement, le continent asiatique a représenté plus de 50% du chiffre d’affaires total du groupe au premier semestre.

La zone Europe, Moyen-Orient et Afrique a encore été pénalisée par les fermetures de magasins et principalement par les flux touristiques limités au premier semestre, affichant une hausse des ventes de 22,2% à 96,1 millions d’euros, représentant 18,4% du total. “Nous envisageons une reprise, mais il faudra un certain temps pour reprendre les affaires comme d’habitude”, a déclaré Norsa.

Les ventes en Amérique du Nord ont augmenté de 103% à 137 millions d’euros au premier semestre, représentant 26,2% du total. Norsa a vanté la « performance très solide et positive, avec une large distribution non seulement dans les principales capitales ayant récemment ouvert des magasins à Aventura Mall en Floride, en Californie et au Texas ». Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires a plus que quintuplé par rapport au deuxième trimestre de l’année dernière.

Les revenus en Amérique centrale et du Sud ont augmenté de 65,6% à 27,4 millions d’euros au premier semestre.

Les ventes de chaussures ont augmenté de 40 pour cent à 223,2 millions d’euros, représentant 42,6 pour cent du total, tandis que la maroquinerie s’est élevée à 235,4 millions d’euros, en hausse de 48,5% et représentant près de 45 pour cent des ventes. L’habillement a augmenté de près de 53 pour cent à 29,2 millions d’euros.

Corsi a noté que toutes les mesures de performance ont été rapportées en excluant l’activité parfums à la fois des données relatives à 2021 et des données comparatives 2020, suite à l’accord de licence exclusif avec Inter Parfums Inc., pour la production et la distribution mondiale des parfums de la marque Ferragamo comme indiqué dans Juillet.

Comme indiqué, la licence de parfum durera pour une durée initiale de 10 ans et marque un tournant pour l’activité beauté de Ferragamo, sa division parfum étant gérée en interne au cours des deux dernières décennies. Afin d’assurer la continuité de la production Made in Italy et le plus haut niveau de synergies avec la maison de couture, Inter Parfums exploitera l’activité parfums de Ferragamo à travers une société détenue à 100% basée à Florence.