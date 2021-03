Le PDG Yoni Assia révèle les détails clés de cette décision

Au cours de l’année 2020, eToro a considérablement augmenté, comme l’a expliqué Assia: «Nous avons augmenté de plus de 147% nos revenus d’une année à l’autre», a-t-il noté. Cette année s’est déroulée avec les marchés haussiers grand public et crypto en plein essor, en tandem avec «la plus grande discussion que nous ayons vue dans l’histoire de l’humanité autour de l’intersection des médias sociaux et des plates-formes d’investissement» – le tout bouillonnant pour former ce qu’Assia a qualifié de « orage parfait. » Il ajouta:

«Nous constatons un immense intérêt partout dans le monde de la part de personnes qui souhaitent participer aux marchés mondiaux, ce qui était notre vision originale de 2017 lorsque nous avons lancé notre entreprise d’ouverture des marchés mondiaux pour que tout le monde puisse échanger et investir dans un processus simple et manière transparente. »

Bitcoin (BTC), ainsi que le reste du marché de la cryptographie, ont enregistré une année exceptionnelle en 2020 après s’être rapidement remis d’une baisse de prix significative à peu près au même moment que la montée des inquiétudes concernant le COVID-19 en mars 2020. Les marchés grand public se sont également redressés en 2020, mais Bitcoin s’est accéléré à la fin de l’année, battant son record de 2017 en décembre avant de continuer à augmenter considérablement. Jusqu’à présent, 2021 a vu la poursuite des marchés haussiers grand public et crypto.

Le 16 mars, eToro a annoncé son intention de rendre publique son opération sur le Nasdaq via une société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC. Il s’agit essentiellement d’un type de fusion dans lequel une société privée s’associe à une société spécifique déjà publique (une société SPAC), devenant ainsi publique de manière moins directe qu’une offre publique initiale.

«Lorsque votre entreprise croît plus vite que vos attentes, c’est toujours la bonne chose à faire pour vous assurer que vous êtes pleinement prêt à franchir la prochaine étape de la croissance en tant qu’entreprise plus grande, en tant que société de marchés publics», a déclaré Assia. «Nous sommes très enthousiastes à propos de cette prochaine étape de croissance.»

Crypto exchange Coinbase prévoit de rendre son entreprise publique via une cotation directe à la bourse du Nasdaq en avril 2021. Alternativement, Diginex, une entité centrée sur les actifs numériques, est devenue publique sur le Nasdaq en octobre 2020 via un SPAC.

EToro a annoncé son intention d’acheter et de fusionner avec un SPAC appelé Fintech V, a noté Assia. «Nous allons fusionner avec cette société, en achetant en fait cette société, et devenir la société eToro cotée en bourse», a-t-il déclaré. Formellement connue sous le nom de Fintech Acquisition Corp V, la société SPAC se négocie actuellement sur le Nasdaq sous le symbole FTCV.

«Lorsque les SPAC annoncent la signature d’accords de regroupement d’entreprises, les SPAC sont déjà négociés, de sorte que les investisseurs particuliers ont la possibilité d’investir dans les SPAC après l’annonce sous le symbole SPAC», a déclaré Assia.

Essentiellement, cette voie d’entrée en bourse donne aux parties intéressées la possibilité d’investir indirectement dans une société privée immédiatement après l’annonce de son intention de devenir publique, même si elle n’est pas encore techniquement officiellement inscrite en tant qu’action, sur la base de l’explication d’Assia. L’investisseur achèterait les actions de la SPAC impliquée, qui deviendraient finalement les actions de la société privée. En règle générale, si une entreprise est introduite en bourse par le biais d’une introduction en bourse, les investisseurs devraient attendre que les actions de la société privée soient cotées, puis acheter ses actions lors de leur introduction en bourse.

«Au cours des deux prochains mois, au fur et à mesure que nous achèverons l’accord de fusion, nous deviendrons fondamentalement la société cotée sur le Nasdaq», a expliqué Assia. Bien qu’Assia ait déclaré que son entreprise n’avait pas encore de nouveau nom de ticker finalisé au moment de l’interview, eToro ne conservera pas FTCV comme ticker. «Nous n’avons pas décidé franchement», a-t-il déclaré. «Nous ne pouvons pas partager ce que nous n’avons pas encore décidé, comme lorsque vous êtes enceinte d’un enfant», a-t-il expliqué en riant.

Qu’est-ce qui changera publiquement pour eToro par rapport aux opérations actuelles? «Je pense que la majorité de notre travail quotidien restera sensiblement le même», a déclaré Assia, notant les clients, les progrès technologiques persistants et les produits comme des domaines sur lesquels eToro maintiendra son attention. Il ajouta:

«Alors que nous concluons l’accord, et que nous apportons le PIPE de 650 millions de dollars [private investment in public equity], ainsi qu’un SPAC de 250 millions de dollars au maximum dans le bilan de la société, nous aurons un bilan très solide pour envisager des acquisitions potentielles, une expansion géographique plus agressive – qu’elle se développe de manière agressive aux États-Unis ou sur d’autres marchés. «

Il a conclu qu’une introduction en bourse tout en ayant un bilan de plus d’un milliard de dollars «nous permettra d’être encore plus agressifs en pensant à la croissance d’eToro».

Ces derniers mois, les discussions sur l’introduction en bourse des entreprises de cryptographie ont fait la une des journaux. La plate-forme de négociation d’actifs cryptographiques et financiers eToro est l’une des dernières entreprises impliquées dans la cryptographie qui cherchent à entrer en bourse. Le PDG de la société, Yoni Assia, a récemment expliqué le raisonnement d’eToro derrière cette décision dans une interview avec Cointelegraph.