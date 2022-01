Le péage autoroutier en hausse de 16% en glissement mensuel en décembre

En novembre, 3 178 crores de Rs ont été perçus en tant que péage via FASTag, contre 3 357 crores de Rs en octobre. Burla a déclaré que le cyclone avait affecté les mouvements en novembre.

La collecte des frais d’utilisation via FASTag sur les autoroutes nationales est passée à 3 679 crores de roupies en décembre, en hausse de 15,8% par rapport à novembre, grâce à une reprise de l’activité économique et à une préférence continue pour les véhicules de tourisme par rapport aux transports publics pendant la pandémie.

« La forte reprise de l’activité de fabrication et de construction a soutenu le mouvement des véhicules commerciaux. Ceci, ainsi que la préférence continue pour les véhicules de tourisme au lieu des transports publics, a conduit à une croissance saine du trafic en décembre », a déclaré Rajeshwar Burla de l’Icra.

En novembre, 3 178 crores de Rs ont été perçus en tant que péage via FASTag, contre 3 357 crores de Rs en octobre. Burla a déclaré que le cyclone avait affecté les mouvements en novembre.

Toutes les voies des postes de péage sur les autoroutes nationales ont été déclarées « voies FASTag » à partir du 16 février 2021. Au 21 décembre, plus de 4,35 crore de FASTag avaient été émis.

La pénétration de FASTag à travers le pays est d’environ 97%, et de nombreuses gares de péage ont signalé une pénétration de 99%. Jusqu’à 728 gares routières nationales et 201 gares routières d’État sont compatibles FASTag.

En décembre, il y a eu 242,07 millions de transactions de télépéage, contre 214,23 millions en octobre et 214,13 millions en novembre.

La perception des frais d’utilisation sur les routes nationales via FASTag a été introduite pour la première fois en 2016-2017. Les frais d’utilisation de la place des redevances financées par l’État sont perçus par l’agence de recouvrement sélectionnée sur la base d’un appel d’offres. Le montant remis par l’agence en vertu du contrat est déposé au Fonds consolidé de l’Inde.

En 2020-2021, un total de Rs 27 744 crore a été perçu en tant que péage sur les autoroutes nationales.

