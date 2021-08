Le PEAKDEFI (PEAK) de Dubaï a augmenté de 68% au cours des dernières 24 heures – ce sont les meilleurs endroits pour l’acheter

PEAKDEFI (PEAK) a déclenché une course haussière monstre le 22 août et s’est heurté à une certaine volatilité, les investisseurs semblant avoir retiré certains gains de la table. Mais jeudi, la pièce a été vue en hausse de près de 70% et de nouveaux investisseurs se démènent pour trouver comment acheter la pièce Peakdefi maintenant.

Suite à la demande accrue pour le jeton, Invezz a créé un court article pour aider les investisseurs à comprendre ce qu’est PEAKDEFI (PEAK) et les aider également à trouver les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Comment et où acheter PEAKDEFI (PEAK) en ligne

Vous vous demandez comment et où acheter PEAKDEFI (PEAK) en ligne ? Vous ne devriez plus vous inquiéter ! Vous êtes au bon endroit. Tout ce que vous avez à faire est de trouver un échange digne de confiance, d’ouvrir un compte de trading et de déposer des fonds (fiat ou crypto, selon le moyen autorisé) pour acheter le nombre de jetons PEAK que vous souhaitez.

Selon notre équipe de professionnels, voici quelques-unes des meilleures plateformes où vous pouvez acheter PEAKDEFI (PEAK) en ligne :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Inscrivez-vous instantanément sur eToro

bitFlyer

Facile à acheter et à vendre Bitcoin, Ethereum, litecoin et autres monnaies virtuelles avec des euros sur la plus grande bourse du monde. Négociez en toute confiance en sachant que bitFlyer est une institution financière agréée en Europe, au Japon et aux États-Unis.

Inscrivez-vous instantanément sur bitFlyer

Qu’est-ce que PEAKDEFI (PEAK) ?

PEAKDEFI (PEAK) est le jeton natif de l’écosystème PEAK Tech DeFi.

Si c’est la première fois que vous entendez parler de l’écosystème PEAK Tech DeFi, il a été lancé par une équipe basée à Dubaï et son objectif est d’offrir un fonds de gestion d’actifs décentralisé sans autorisation appelé le fonds PEAKDEFI, un portefeuille crypto appelé l’application de portefeuille PEAKDEFI, et une plate-forme éducative et logicielle appelée MarketPeak pour aider les utilisateurs à mieux comprendre les crypto-monnaies et DeFi.

Le jeton PEAK est utilisé comme jeton utilitaire au sein de l’écosystème PEAK Tech DeFi.

Dois-je acheter le jeton PEAKDEFI (PEAK) aujourd’hui ?

PEAKDEFI (PEAK) pourrait être un bon investissement compte tenu de ses récents mouvements de prix qui l’ont catapulté au-delà de son précédent record.

Cependant, vous devez être conscient du fait que l’achat sur le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil ; ce qui signifie que le sentiment peut passer de haussier à baissier en quelques secondes.

Prévision de prix PEAKDEFI (PEAK)

Suite aux développements récents, le prix du jeton PEAKDEFI (PEAK) devrait continuer à augmenter pendant le reste de 2021.

Couverture des médias sociaux PEAKDEFI (PEAK)

🔥 Enfin, le bon moment est venu de lancer le Liquidity Mining pour le $ PEAK Token ! ✅Demain nous commencerons par les paires PEAK/ETH et PEAK/WBTC. De grosses récompenses seront remises ! Plus d’infos demain ! #DeFi #LiquidityMining pic.twitter.com/WVMig4QYu2 – PEAKDEFI (@PEAKDEFI) 25 août 2021

Après vous être connecté avec votre #portefeuille 👛 vous êtes déjà en mesure de parrainer de nouveaux Membres et d’obtenir une commission de 10% 👌 Juste comme ça vous pouvez gagner de l’argent avec $ PEAK en faisant connaître notre projet ! pic.twitter.com/oaGO1ejj8V – PEAKDEFI (@PEAKDEFI) 24 août 2021

Le PEAKDEFI (PEAK) de Dubaï a augmenté de 68% au cours des dernières 24 heures : ce sont les meilleurs endroits pour l’acheter qui sont apparus en premier sur Invezz.