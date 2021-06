Le péché originel : il est important que l’origine du SRAS CoV-2 soit soigneusement sondée

La transparence est désormais la clé ; sinon, comme les experts l’ont averti, le monde sera toujours aux prises avec des pandémies pires dans les années à venir.

Un haut responsable de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclarant que l’organisme mondial de la santé ne peut pas forcer la Chine à donner plus d’informations qui pourraient être pertinentes pour enquêter sur les origines du SRAS CoV-2, le virus Covid-19, semblerait comme une abdication du devoir. Certes, l’OMS n’a aucun moyen d’obliger la Chine à fournir de telles informations ; il peut simplement s’attendre à une « coopération » de la part d’un État membre. Son fonctionnement/accès au sein d’une juridiction est soumis aux pouvoirs du souverain.

Il est également vrai que ni l’OMS ni la communauté mondiale dans son ensemble ne peuvent se permettre d’ostraciser la Chine dans la quête pour sonder les origines de Covid-19. Non seulement cela rendra l’enquête infructueuse, mais posera également un plus grand risque pour la santé mondiale à long terme, étant donné à quel point la Chine est intégrée aux chaînes d’approvisionnement dans le monde globalisé et comment sa grande population a des implications importantes pour la santé mondiale et épidémiologique efforts.

Mais, malgré les protestations de l’organisme mondial de la santé, la communauté mondiale continue de croire que l’agence n’a pas exécuté son mandat au début de la pandémie. Et, il ne fait aucun doute que l’OMS aurait dû faire pression sur la Chine pour plus de transparence, tout comme elle l’a fait lors de l’épidémie de SRAS en 2003.

Le récent feu vert de l’administration Biden à une enquête de renseignement sur les origines du SRAS CoV-2 intervient dans le contexte de l’enquête de l’OMS plus tôt cette année, considérée comme inadéquate par de nombreux États membres ainsi que par des experts. En effet, lorsque le panel de l’OMS qui s’est rendu à Wuhan pour sonder les origines du virus a exclu une origine de laboratoire du virus, insistant sur la forte probabilité d’une origine zoonotique, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus lui-même, avait estimé que la question n’était pas donc coupé et sec.

Plusieurs scientifiques éminents ont également remis en question le rejet de l’hypothèse de l’origine du laboratoire. Cela mis à part, les récentes hypothèses de connexion qui laissent entrevoir un lien entre le SRAS CoV-2 et l’incident de Mojiang en 2012, dans la province chinoise du Yunnan, ont conduit à un nouvel appel à enquête sur les origines du SRAS CoV-2. Gardez à l’esprit que RaTG13, le coronavirus bêta isolé par l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) à partir d’échantillons de Mojiang, ressemble beaucoup au SRAS CoV-2.

Cela peut se prêter à l’hypothèse que le virus Covid-19 est d’origine naturelle et aussi à l’hypothèse qu’il a été bricolé dans WIV qui a manipulé des échantillons de Mojiang dans le passé. Qui plus est, l’ancien secrétaire d’État américain Mike Pompeo, écrivant dans le Wall Street Journal (WSJ), avait évoqué les recherches sur le « gain de fonction » menées par des scientifiques chinois.

Le fait qu’un haut responsable du WIV ait signalé des problèmes de normes de sécurité dans certains laboratoires chinois donnerait également du poids à l’hypothèse de fuite de laboratoire. À cela s’ajoute le rapport du WSJ sur les chercheurs du WIV souffrant de tomber malade beaucoup plus tôt que le soi-disant cas index n’a été enregistré et les nouvelles des meilleures revues de recherche bloquent les soumissions universitaires sur l’origine du virus.

Cela dit, l’objectif doit maintenant être de déterminer les origines pour trouver des moyens de combler les lacunes qui ont conduit à la pandémie, plutôt que de rejeter le blâme et de demander des réparations, comme le suggère Donald Trump. En effet, les États-Unis doivent également examiner leur propre rôle potentiel, les rapports de recherche virale à risque en Chine ayant reçu un financement américain.

La transparence est désormais la clé ; sinon, comme les experts l’ont averti, le monde sera toujours aux prises avec des pandémies pires dans les années à venir.

