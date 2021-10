Le pécheur accable Schwartzman, à nouveau vaincu à Anvers

24/10/2021 à 18h40 CEST

Le pécheur italien Jannik nourri son histoire avec un nouveau titre, celui obtenu à Anvers, après avoir battu l’Argentin Diego Schwartzman 6-2 et 6-2, qui a subi sa troisième défaite en finale de ce tournoi.

Le joueur de tennis de Buenos Aires a échoué dans une nouvelle tentative de conquête d’Anvers. En 2016 et 2017, il a été battu par les Français Richard Gasquet et Jo Wilfried Tsonga. Cette fois, il est tombé avec l’un des joueurs les plus en forme du circuit.

Sinner, qui a mis une heure et quart pour remporter la finale, ajoute le titre d’Anvers à ceux obtenus cette année à Sofia, qui a également remporté en 2020, Washington et Melbourne. Le transalpin a déjà cumulé cinq trophées, qui n’a perdu qu’une finale, celle du Masters 1000 à Miami en 2021.

L’accident était incolore. Le sud-américain a marqué le premier match, mais ensuite le transalpin a marqué cinq fois de suite pour mettre la manche sur la bonne voie. Dans le second, il a cassé le service de Schwartzman lors du premier match et a déjà bougé avec la décompensation en sa faveur.