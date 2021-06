Le pédophile Jeffrey Epstein était ENSEIGNANT à la NY Prep School qui éduque les enfants de 6 ans à la masturbation ⋆ .

Une prestigieuse école préparatoire de New York qui a été critiquée pour avoir enseigné la masturbation aux élèves de première année dans une présentation vidéo très détaillée qui employait autrefois le tristement célèbre pédophile Jeffrey Epstein à un poste d’enseignant dans les années 1970, a confirmé mardi National File.

Comme National File l’a signalé précédemment, on aurait montré aux élèves de première année de la Dalton School, à 55 000 $ par an, des vidéos expliquant et encourageant la masturbation dans le cadre de « cours d’éducation sexuelle ». La vidéo présente des personnages de dessins animés pour enfants prononçant des phrases telles que « Parfois, je touche mon pénis parce que je me sens bien » et « Parfois, quand je suis dans mon bain ou quand maman me met au lit, j’aime toucher ma vulve. trop.” On dit à un personnage “c’est bien de se toucher et de voir ce que ressentent les différentes parties du corps”.

Dalton School a une longue et prestigieuse histoire en tant qu’établissement d’enseignement pour les enfants de familles riches, et a employé plusieurs personnalités remarquables dans son histoire. L’un de ces personnages est William Barr, auteur de romans érotiques et père de l’ancien procureur général en disgrâce Bill Barr, qui a été directeur de l’école en 1974. Barr a jugé bon d’embaucher Jeffrey Epstein pour un poste d’enseignant en 1974, comme le rapporte le New York Times. .

Epstein a acheté un manoir de 56 millions de dollars situé à seulement un kilomètre au sud de l’école Dalton, où les procureurs de son procès pour trafic sexuel ont allégué qu’il avait payé de «nombreuses» filles mineures pour des services sexuels. Pendant son séjour à Dalton, le comportement étrange d’Epstein envers les jeunes filles a attiré l’attention. “C’était bizarre”, a déclaré un étudiant. « Tout le monde en a parlé. »

Malgré sa réputation de personnage strict, semblable à un tsar, qui enverrait des étudiants en thérapie pour avoir fumé de la marijuana, Barr n’a eu aucun problème à embaucher Epstein, alors âgé de 21 ans, qui ne possédait aucun diplôme universitaire et dont le comportement était considéré comme inapproprié, même pour le temps, au poste de professeur de mathématiques et de physique.

Barr a démissionné alors qu’Epstein était encore employé à Dalton, et son prochain directeur, Gardner Dunnan, serait licencié à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait agressé sexuellement un étudiant de 14 ans.

Les chemins de Barr et de la famille Epstein se croiseraient plusieurs fois à l’avenir, comme lorsque Bill Barr a été contraint de se retirer de l’enquête Epstein parce qu’il avait travaillé pour une entreprise qui avait précédemment représenté Epstein. Barr insistera plus tard sur le fait que la mort d’Epstein en prison était un suicide et rejeta les « théories du complot » affirmant le contraire.

Un an avant d’embaucher Epstein à la Dalton School, William Barr a écrit un roman sur le trafic sexuel interplanétaire dans lequel le protagoniste a des relations sexuelles avec des adolescents captifs. D’autres scènes de «reproduction», de viol et de contact sexuel avec des adolescents apparaissent également dans le livre. Barr écrivit plus tard dans le New York Times que « l’adolescence semble être une invention relativement moderne, et sa misère romantique semble être encore plus moderne ».